Maltempo | cinque famiglie evacuate a Cosenza Disagi a Rende

Maltempo Calabria - nel crotonese esondano cinque torrenti : “Costante monitoraggio” : Sono cinque i torrenti esondati in provincia di Crotone a causa delle forti precipitazioni che si sono registrate per l’intera giornata. I corsi d’acqua esondati sono il Passovecchio, Fallao, Ponticelli, Falcosa, Cacchiavia, oltre a numerosi canali di scolo. Il punto della situazione e’ stato fatto nel corso di una riunione dell’Unita’ di crisi convocata in Prefettura, che sta monitorando costantemente la ...

Maltempo - allarme frane : convocata d’urgenza la Giunta del Parco delle Cinque Terre : E’ stata convocata d’urgenza oggi, nella sede di Manarola, la Giunta del Parco delle Cinque Terre in Liguria per affrontare la situazione post allerta Maltempo. All’ordine del giorno la situazione dei comuni ricompresi all’interno dell’area Parco con attenzione ai centri storici, alla rete sentieristica e le considerazione dei danni subiti da pescatori ed agricoltori, sentinelle del territorio. “In questo ...

Maltempo - vento e pioggia non danno tregua all'Italia : cinque le vittime : L'Italia è nuovamente alle prese con la violenza di pioggia e vento. Sono cinque le vittime: due in Valle d'Aosta, una nel Bresciano, una a Bolzano e una a Roma. Allerta rossa per il Veneto e ...

Maltempo - Cinque Terre : frana minaccia la passeggiata a Monterosso : Continuano i disagi causati dal Maltempo in Liguria. Sulla passeggiata di Fegina, a Monterosso, si passa solo a piedi. La frana che da ieri pomeriggio minaccia la strada è sorvegliata a vista da geologi saliti sulla parete rocciosa. Un grosso masso è rimasto appeso a una rete di protezione, ma dovrà essere sgretolato per poi rimuovere le macerie con un elicottero. I geologi sono collegati via radio con i volontari della protezione civile che ...

Maltempo killer sull'Italia : cinque morti e un disperso : Roma, 29 ott., askanews, - Il Maltempo che sta flagellando l'Italia ha finora mietuto 6 vittime. Due morti nel frusinate per un albero che cadendo ha colpito l'auto sulla quale viaggiavano, e la ...

Maltempo in tutta Italia - sale a cinque il bilancio delle vittime nel Lazio - a Savona e Napoli : Cronaca Milano, codice rosso per vento e pioggia. Blackout e alberi caduti, allarme Seveso di FRANCO VANNI

Maltempo killer sull'Italia : cinque morti e un disperso : Roma, 29 ott., askanews, - Il Maltempo che sta flagellando l'Italia ha finora mietuto 6 vittime. Due morti nel frusinate per un albero che cadendo ha colpito l'auto sulla quale viaggiavano, e la ...

Maltempo - nubifragi - frane e venti a 100 km/h. Cinque morti - un disperso Scuole chiuse martedì : ecco dove : Disagi in tutta Italia. Due morti in provincia di Frosinone, uno a Latina, uno a Napoli e uno a Savona . disperso velista a Catanzaro. A Venezia marea record: allagato il 70% del centro storico. Interrotta l’Alta Velocità tra Parma e Reggio Emilia. Bloccati 180 turisti al Passo dello Stelvio. Il Viminale: valutare chiusura Scuole e uffici e limitare gli spostamenti

Maltempo - Italia in ginocchio al Centro e al Nord. Alberi abbattuti dal vento : cinque morti – CRONACA ORA PER ORA : Due morti a Castrocielo, in provincia di Frosinone, uccisi da un albero crollato sulla propria auto. Stessa dinamica a Terracina (Latina), dove in viale della Vittoria è morta un’altra persona e dove si registrano una decina di feriti a causa di una violentissima tromba d’aria. Un 21enne casertano, Davide Natale, ha invece perso la vita a Napoli, schiacciato da un tronco nel quartiere Fuorigrotta. Ad Albisola ...

Sono già cinque le vittime dell'ondata di Maltempo : Italia flagellata dal maltempo. Vento, smottamenti, piogge, frane e disagi in tutta in tutto il Paese e per domani non si prevede alcun miglioramento. La giornata ha purtroppo fatto registrare un bilancio di cinque morti, due in provincia di Frosinone, uno a Terracina, una in provincia di Caserta e una nel Savonese. Infine in Sardegna, nel Sulcis, un uomo è disperso sui monti. ll presidente del Consiglio, Giuseppe ...

Maltempo - Italia in ginocchio al Centro e al Nord. Alberi abbattuti dal vento : cinque morti – CRONACA ORA PER ORA : Due morti a Castrocielo, in provincia di Frosinone, uccisi da un albero crollato sulla propria auto. Stessa dinamica a Terracina (Latina), dove in viale della Vittoria è morta un’altra persona e dove si registrano una decina di feriti a causa di una violentissima tromba d’aria. Un 21enne casertano, Davide Natale, ha invece perso la vita a Napoli, schiacciato da un tronco nel quartiere Fuorigrotta. Ad Albisola ...

Trombe d'aria e allagamenti : cinque morti e un disperso per il Maltempo : In Liguria osservati speciali l'area del torrente Polcevera e del Ponte Morandi. Roma sono stati oltre 300 gli interventi dei vigili del fuoco - Continua l'ondata di maltempo ancora domani su tutto lo ...

Maltempo in tutta Italia - sale a cinque il bilancio delle vittime : Cronaca Maltempo, codice rosso per vento e pioggia. Blackout e alberi caduti a Milano, frane nel bergamasco di FRANCO VANNI

Maltempo Liguria - Arpal : “Temporali persistenti molto forti su Spezzino e Cinque Terre” : “Una struttura convettiva organizzata a mesoscala, originatasi a nord di Capo Corso, continua da tre ore a colpire con temporali persistenti molto forti lo Spezzino nell’area compresa tra le Cinque Terre, la città della Spezia e la Val di Vara, anche associati a intensa attività elettrica, grandinate e colpi di vento“: lo rende noto l’Arpal, il centro meteo ligure della Regione Liguria, nel suo messaggio di monitoraggio ...