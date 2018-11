Maltempo | altre soppressioni ai collegamenti con le Isole Pontine

Maltempo - Mattarella : “Troppe emergenze - dobbiamo evitare altre perdite di vite umane” : “Uno sguardo lungo può evitare la perdita di vite umane. Limitarsi a evocare la straordinarietà dei fenomeni per giustificare la non curanza è un incauto esercizio di sprovveduti“. E’ quanto dichiarato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita a Valle Mosso (Biella) per commemorare le 58 vittime dell’alluvione che colpì la zona nel 1968. Occorrono “saggezza e lungimiranza. Non bisogna lesinare le ...

M5s - l’annuncio di Di Maio : “Nostri stipendi a Regioni colpite dal Maltempo”. E invita altre forze politiche a fare lo stesso : “Secondo noi i parlamentari guadagnano troppo e presto dovremo mettere mano agli stipendi di tutti i parlamentari utilizzando l’ufficio di Presidenza della Camera e del Senato”. A dirlo, su Facebook, Luigi Di Maio, dopo aver annunciato che “parte degli stipendi dei nostri deputati e senatori andranno alle Regioni colpite dal maltempo”. L'articolo M5s, l’annuncio di Di Maio: “Nostri stipendi a Regioni colpite ...

Maltempo - 12 morti in Sicilia : allerta in altre 6 regioni. Il pm : case troppo vicine al fiume : Sono salite a 12 le vittime per il Maltempo in Sicilia, dove si sta recando il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il bilancio più grave vicino a Palermo, dove oggi e domani è...

Maltempo - protezione civile : domani allarme arancione in altre 6 regioni : Il Maltempo non accenna a diminuire. Cosi per domani la protezione civile ha dato allerta rancione per sei regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, sui versanti jonico e tirrenico ...

Maltempo - altre 2 vittime. Stop alle tasse nelle zone colpite : ... in particolare Liguria, Veneto e Friuli Venezia Giulia, il governo pensa allo Stop di tasse e cartelle , come preannunciato dal viceministro all'Economia Laura Castelli. E il capo della Protezione ...

Maltempo : ancora allerta rossa sul Veneto - attenzione sulle altre Regioni : Dopo giorni di Maltempo , che ha fatto danni, permane l' allerta meteo su parte del Veneto e, in maniera più moderata, in nove Regioni del Paese. Il bollettino della Protezione civile segnala "allerta ...

L'emergenza Maltempo colpisce il nord dell'Italia - ieri altre 4 vittime. Allerta rossa in Veneto anche oggi : Due morti in Valle d'Aosta e due in Alto Adige causati dagli alberi caduti. Particolarmente colpito il bellunese, molti i comuni isolati. Danni ai boschi ma anche alla viabilità e alla rete fognaria ...

Maltempo : rialimentate altre 12.000 utenze nelle province di Belluno e Udine : rialimentate oggi ulteriori 12.000 utenze nelle province di Belluno e Udine. Continua in Triveneto l’impegno della task force di oltre 1.500 risorse dispiegate da E-Distribuzione, la societa’ del gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione. Le attivita’ di riparazione proseguono senza sosta sin da lunedi’ per fronteggiare le conseguenze della forte ondata di Maltempo che si e’ abbattuta sulla penisola ...

Il Maltempo fa altre vittime : Roma, 1 nov., AdnKronos, - E' ancora allerta maltempo. Nelle ultime ore si registrano altre 4 vittime: in Val d'Aosta, dove un albero è caduto sulla strada regionale 44 nel Comune di Lillianes, ...

Previsioni Meteo Novembre - Scirocco inarrestabile : altre tempeste in arrivo - forte Maltempo e caldo anomalo fino a metà mese [MAPPE] : 1/12 ...

Corrente elettrica e viabilità - le altre ferite del Maltempo : La Spezia - Vento, pioggia, mareggiate e grandine. Moli distrutti e intere comunità rimaste senza energia elettrica. L'allerta rossa ha lasciato in queste condizioni buona parte della provincia ...