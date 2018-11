Maltempo a Cosenza Evacuate famiglie in contrada Macchia di Tavola

Maltempo - cinque famiglie evacuate a Cosenza. Disagi a Rende : COSENZA - cinque famiglie residenti in una contrada di Cosenza, a ridosso del fiume Busento, sono state evacuate per precauzione a causa della pioggia che da ieri sta cadendo incessantemente sulla ...

Maltempo : pioggia in Calabria - famiglie evacuate a Cosenza - : Decine gli interventi dei vigili del fuoco allertati per locali allagati e cornicioni pericolanti. Non si registrano al momento danni alle persone. La Regione ha chiesto lo stato di calamità per la ...

Maltempo : pioggia in Calabria - famiglie evacuate a Cosenza : Maltempo: pioggia in Calabria, famiglie evacuate a Cosenza Decine gli interventi dei vigili del fuoco allertati per locali allagati e cornicioni pericolanti. Non si registrano al momento danni alle persone. La Regione ha chiesto lo stato di calamità per la tromba d’aria che si è abbattuta domenica nel ...