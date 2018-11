Malattie infiammatorie croniche intestinali | cause | sintomi | complicanze

Salute : in aumento le Malattie croniche infiammatorie intestinali : L’incidenza delle malattie infiammatorie croniche dell’intestino (IBD, inflammatory bowel disease) è in netto aumento. E si espande, per condizioni non ancora scientificamente certe, non solo nei Paesi storicamente interessati, come Europa e Nord America, ma soprattutto nei nuovi Paesi sviluppati. Un’emergenza che non trova riscontro, al momento, in un’adeguata assistenza nei confronti del paziente, tra terapie non ...

Le Malattie infiammatorie della pelle - come la psoriasi - possono aumentare il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 : Circa il 2-3% della popolazione mondiale soffre di psoriasi, un disturbo infiammatorio cronico in cui il sistema immunitario attacca le cellule epiteliali, provocando la crescita eccessiva di cellule epiteliali più giovani che portano a chiazze rosse e pruriginose. Purtroppo attualmente non esiste una cura per la psoriasi e i pazienti devono utilizzare dei trattamenti per alleviarne i sintomi durante tutto il corso della loro vita. A tutto ...

Olio extravergine - un alleato naturale contro le Malattie infiammatorie intestinali : Gustoso al punto giusto per condire le nostre pietanze, l' Olio extravergine di oliva è in realtà un 'alleato' della salute. Ricco di sostanze antiossidanti, l''oro verde' del Mediterraneo è anche un ...

Gravi Malattie infiammatorie croniche : disponibile da oggi il biosimilare : Amgen annuncia il lancio in Europa, Italia compresa, di AMGEVITA®, il primo biosimilare di adalimumab a ricevere l’approvazione dalla Commissione Europea (CE) per il trattamento negli adulti di Gravi malattie infiammatorie croniche tra cui: artrite reumatoide da moderata a severa; artrite psoriasica; spondilite anchilosante (SA) attiva grave; malattia di Crohn da moderata a severa e colite ulcerosa da moderata a severa. AMGEVITA® è anche ...

Farmaci : in Italia il biosimilare ‘jolly’ per le Malattie infiammatorie croniche : Al crocevia tra reumatologia, gastroenterologia e dermatologia, un’arma ‘jolly’ per il trattamento di diverse malattie infiammatorie croniche che insieme colpiscono nella Penisola centinaia di migliaia di pazienti. E’ stato approvato in Italia il biosimilare di adalimumab, sviluppato da Samsung Bioepis, joint venture tra Samsung BioLogics e Biogen. Si tratta del terzo biosimilare anti Tnf-alfa a entrare nel portfolio ...

Malattie infiammatorie croniche intestinali : istituzioni al lavoro per un network efficace di cura e approccio a malattia di Crohn e colite ulcerosa : LEMICI – Le Malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI, secondol’acronimo italiano, o IBD – Inflammatory Bowel Diseases – secondo quelloanglosassone) sono patologie infiammatorie croniche dell’intestinocaratterizzate nel loro decorso dall’alternarsi di fasi di riacutizzazione e diremissione con danno intestinale progressivo e si distinguono in due tipiprincipali: la malattia di Crohn (MC) ela colite ulcerosa (CU). Compaiono ...

Salute - non solo diabete : l’insulina potrebbe essere la nuova cura anche contro le Malattie infiammatorie croniche intestinali : Milioni di persone nel mondo assumono l’insulina ogni giorno per curare il diabete. Eppure il diabete sembrerebbe non essere l’unica malattia su cui l’insulina abbia effetto. L’infiammazione cronica intestinale può essere curata in maniera efficace iniettando l’insulina nel retto, secondo i risultati di un nuovo studio condotto su roditori. Lo studio, pubblicato su Journal of Crohn’s and Colitis, è una collaborazione tra i dipartimenti ...

Le Malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI, secondo l'acronimo italiano, o IBD – Inflammatory Bowel Diseases – secondo quello anglosassone) sono patologie infiammatorie croniche dell'intestino caratterizzate nel loro decorso dall'alternarsi di fasi di riacutizzazione e di remissione con danno intestinale progressivo e si distinguono in due tipi principali: la Malattia di Crohn (MC) e la Colite ulcerosa (CU). I NUMERI, IN ITALIA E ...

