Mafia | strage Borsellino | oggi audizione legale pentiti all' Antimafia

Mafia Foggia - intercettazioni e gps : “Bastarda di telecamera”. Così è stato incastrato il palo della strage di S. Marco in Lamis : “Signora, abbiamo arrestato uno del commando“. È mercoledì mattina quando un ufficiale dei carabinieri bussa alla porta di casa Luciani. Un momento di “forte commozione” lo ha definito il procuratore capo di Bari, Giuseppe Volpe. Le vedove di Aurelio e Luigi, i fratelli contadini uccisi perché testimoni scomodi dell’agguato al boss della Mafia garganica Mario Luciano Romito, forse non ci speravano più. Invece i ...

Mafia Foggia - un arresto per la strage di S. Marco in Lamis nella quale morirono un boss - l’autista e 2 braccianti innocenti : C’erano il traffico di stupefacenti e la ridefinizione degli assetti di potere nella criminalità garganica dietro la strage di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, nella quale persero la vita anche due contadini innocenti. Perché l’obbiettivo dei killer, il boss Mario Luciano Romito, rappresentava un ostacolo al riequilibrio delle dinamiche mafiose del Gargano. E quindi andava abbattuto, dopo essere scampato in passato a un ...

Strage via d’Amelio - pm : poliziotti accusati del depistaggio : “Hanno favorito la Mafia” : Strage via d’Amelio, pm: poliziotti accusati del depistaggio: “Hanno favorito la mafia” Hanno depistato le indagini sulla Strage di via d’Amelio ma facendolo hanno favorito Cosa nostra. È questa la tesi della procura di Caltanissetta, che nel corso dell’udienza preliminare ha chiest l’applicazione del comma 1 dell’articolo 416 bis per il tre poliziotti accusati di concorso in calunnia per avere creato il falso pentito Vincenzo Scarantino. Si è ...

Mafia - è morto il boss Salvatore Profeta : scarcerato per la strage di via d’Amelio tornò a guidare il suo clan : Era stato considerato ingiustamente tra i colpevoli della strage di via d’Amelio. Ottenuta la scarcerazione dopo anni di 41 bis, era tornato a guidare il suo clan. È morto Salvatore Profeta, 69 anni, stroncato, probabilmente, da un infarto in ospedale. Era stato ricoverato da una decina di giorni per un malessere. Si trovava in Friuli, a Tolmezzo, in provincia di Udine. Stava scontando una condanna a otto anni e due mesi per associazione ...