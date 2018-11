Macron lancia concertazione per ecologia

'Nuova sovranità dell'Ue' : così Macron rilancia le riforme : 'L'Europa e al suo interno la coppia franco-tedesca hanno l'obbligo di non lasciare scivolare il mondo nel caos e di accompagnarlo invece sul cammino della pace'. Da qui il concetto di una 'sovranità ...

“Nuova sovranità dell’Ue” : Macron rilancia le riforme : Un’Europa più forte e più sovrana per non «lasciare scivolare il mondo nel caos». È il messaggio lanciato da Emmanuel Macron a Berlino dove ieri ha preso parte alle commemorazioni tedesche per il centesimo anniversario della fine della Prima guerra mondiale. È stata la prima volta da vent’anni che un Presidente francese ha parlato di fronte al Bun...

Macron al Bundestag : Berlino e Parigi devono rilanciare l'Europa contro il caos mondiale : "La Francia e la Germania, hanno l'obbligo di non lasciare scivolare il mondo nel caos e per questo l'Europa deve essere più forte, più sovrana". È quanto ha detto il presidente francese, in un discorso al Bundestag a Berlino, invitando la Germania ad avviare una "nuova tappa" nella costruzione europea.

Tasse - Macron lancia mega taglio fiscale da 25 mld. Di Maio : facciamo come loro : Il governo di Parigi vara una finanziaria che prevede un aumento temporaneo, per ragioni tecniche, del rapporto deficit/pil, che calerà all’1,4% nel 2020 e allo 0,3% nel 2022....

Manovra - cade il tabù dell'1 - 6%. Di Maio fa sponda con il superdeficit di Macron e rilancia contro Tria. Possibile compromesso all'1 - 8-1 - 9 : Se diventerà il numero della tregua, capace quantomeno di smussare l'assalto dei 5 Stelle - rilanciato per tutta la giornata da Luigi Di Maio dopo la scelta della Francia di portare il deficit al 2,8% - lo si capirà alla fine della trattativa. A giovedì, termine ultimo entro il quale il governo dovrà indicare dove si fermerà l'asticella del deficit nella Nota di aggiornamento al Def, mancano ancora tre giorni. ...

Francia - Macron lancia un maxi taglio fiscale da 25 miliardi. E Di Maio : «Facciamolo anche noi» : Il piano di Parigi: riduzione di 19 miliardi per le imprese e 6 miliardi per le famiglie. L'indebitamento netto salirà di due decimi di punto dal 2,6 per cento del 2018. Il vicepremier M5S: «anche noi siamo un Paese sovrano»

Francia - Macron lancia un maxi taglio fiscale da 25 miliardi. E Di Maio : «Facciamolo anche noi» : Per il 2019 è previsto un taglio delle tasse pari a 24,8 miliardi di euro , per rilanciare l'economia e creare più posti di lavoro. Per finanziare la misura, il deficit pubblico del Paese dovrebbe ...

Macron copia Di Maio e lancia il “reddito di cittadinanza”. Ma l’Europa attacca solo l’Italia : Macron copia Di Maio e lancia il “reddito di cittadinanza”. Ma l’Europa attacca solo l’Italia Ha detto Macron: “Questa soglia… L'articolo Macron copia Di Maio e lancia il “reddito di cittadinanza”. Ma l’Europa attacca solo l’Italia proviene da Essere-Informati.it.