Macron | ' Entro il 2035 chiuderanno 14 reattori nucleari'

Macron ha annunciato la chiusura di tutte le centrali a carbone francesi entro il 2022 e di almeno 4 reattori nucleari entro il 2030 : E ha parlato anche delle proteste dei “gilet gialli”, spiegando che è possibile avviare un progetto accettabile per tutti (tra le altre cose ha annunciato la chiusura di almeno 4 centrali nucleari entro il 2030)

Francia - nucleare dimezzato entro 2035. Macron : "Chiuderemo 14 reattori" : Emmanuel Macron ha deciso: la quota di energia nucleare in Francia sarà ridotta del 50% entro il 2035. entro quella scadenza, Parigi chiuderà 14 reattori da 900 megawatt. Per Macron non si tratta in realtà di una vittoria, ma di un dilatamento della scadenza che si era prefissato al 2025. Ma era una promessa che da subito era apparsa eccessivamente ottimistica. "Mi sarebbe piaciuto farlo dal 2025. Resta l'obiettivo del 50% ma portiamo la ...

Uomo con gilet giallo in un centro commerciale di Angers minaccia : "Ho una bomba - Macron ci riceva" : Alta tensione in un centro commerciale di Angers, in Francia, dove un individuo con indosso un gilet giallo, simbolo della protesta contro l'innalzamento delle tasse sui carburanti voluto dal presidente Emmanuel Macron, si è asserragliato in un centro commerciale, dicendo di avere dell'esplosivo nello zaino e chiedendo che i 'gilets jaunes' vengano ricevuti all'Eliseo.Secondo Bfm-Tv, sul posto sono arrivate le teste di cuoio. L'individuo, ...

Macron ha trovato un varco dentro Visegrád dove c’è un po’ di europeismo : Roma. Forse c’è un varco europeista anche a est e Macron – chi altri? – l’ha trovato. Ieri e oggi sarà in visita in Repubblica ceca e in Slovacchia, due paesi di quel gruppo di Visegrád che così ostinatamente si oppone all’Unione europea. La motivazione ufficiale è commemorare il centenario della cr