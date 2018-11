Mac Gyver 3 | George Eads lascia il cast | addio a Jack Dalton

ilnotiziangolo

: RT @segnanti: U.S.A. 1985. Esce la serie televisiva cult 'Mac Gyver', dove l'omonimo protagonista è un uomo dall'intelletto e dalla genial… - tHeJoKeR_78 : RT @segnanti: U.S.A. 1985. Esce la serie televisiva cult 'Mac Gyver', dove l'omonimo protagonista è un uomo dall'intelletto e dalla genial… - mattchiora : RT @segnanti: U.S.A. 1985. Esce la serie televisiva cult 'Mac Gyver', dove l'omonimo protagonista è un uomo dall'intelletto e dalla genial… - DoctorCianca : RT @segnanti: U.S.A. 1985. Esce la serie televisiva cult 'Mac Gyver', dove l'omonimo protagonista è un uomo dall'intelletto e dalla genial… -

(Di martedì 27 novembre 2018) Mac& news – Brutte notizie per i fan della serie Tv, al reboot quest’anno grazie alla CBS.non farà parte della quarta stagione e questo colloca la sua uscita nella seconda metà del terzo capitolo. Mac3 ritornerà presto sul piccolo schermo, ma la news ha già creato malcontento fra i fan.Mac3, ilperde il suoAbbiamo incontratonella seconda stagione della serie Tv ed è subito entrato nel cuore del pubblico internazionale. Merito della carriera fiorente alle sue spalle, che lo hanno reso spesso e volentieri uno degli attori più amati del mondo seriale. La decisione dire ilsembra che provenga proprio dallo stesso, come conferma TvLine. In base ad alcuni rumors riportati da THR tutto dovrebbe essere collegato ad uno scontro fra l’artista e la produzione, nel corso dell’episodio ...