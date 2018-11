Ma anche alla ricerca bisogna dare dei limiti

Divisi dalla politica - maxi rissa tra i calciatori : ferito anche l'arbitro : Aggressioni, intervento delle forze dell?ordine, calciatori e dirigenti di una squadra feriti e un arbitro minacciato. Più una scia di accuse reciproche. È il triste verdetto di...

Dl sicurezza - il governo pone la fiducia anche alla Camera : Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto legge sicurezza. L’annuncio della richiesta di fiducia sul decreto sicurezza è stato salutato nell’Aula di Montecitorio da un applauso fragoroso della Lega e del M5S, mentre dai banchi del Pd si urlava «vergogna, vergogna!». Il deputato del Pd Enrico Borghi ha sottolineato come «questa fiducia...

Bossi condannato anche in appello : confermata la confisca dei fondi alla Lega : Nuova doccia fredda per il Senatùr: è arrivata la sentenza di secondo grado nel processo sui fondi della Lega e la maxi truffa Legata ai 49 milioni di euro di rimborsi elettorali ottenuti nel biennio 2008-2010 dal Carroccio. La Corte d"appello di Genova ha condannato Umberto Bossi a un anno e 10 mesi, mentre per l'ex tesoriere Francesco Belsito la condanna è a tre anni e 9 mesi. Queste le pene comminate ai tre revisori contabili: 4 mesi a ...

La sonda InSight tenta una discesa ad alto rischio su Marte : sbarca sul Pianeta Rosso anche grazie alla tecnologia italiana : E’ il giorno di InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport): oggi è previsto l’atterraggio sulla superficie di Marte, un’operazione ad alto rischio. Il team di ingegneri della NASA, che ha programmato tutto nei minimi dettagli, non può far altro che incrociare le dita: può accadere di tutto, dall’ingresso nell’atmosfera alle tempeste di sabbia, fino al contatto vero e ...

Banche italiane promosse per NPL anche dalla vice Presidente della vigilanza BCE : ... nonostante un recente rallentamento della crescita nell'UE e nonostante l'aumento dei rischi per l'economia". Proprio in questi giorni, ci si interroga infatti sulle prossime mosse della banca ...

Svizzera - bocciato il referendum proposto dalla destra nazionalista : “Prima le leggi nazionali”. Respinto anche il ‘pro mucche’ : Bocciata la destra nazionalista che voleva anteporre le leggi nazionali ai trattati internazionali e pure il quesito “pro mucche”. I referendum ai quali gli svizzeri erano chiamati a votare sono stati respinti. Quello più importante riguardava l’iniziativa dei populisti di ‘Per l’autodeterminazione’ che chiedeva di anteporre la Costituzione federale al diritto internazionale: chiamati oggi alle urne, gli ...

Lewis Hamilton vince anche a Abu Dhabi. Per Raikkonen amara gara d'addio alla Ferrari : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Abu Dhabi , ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il britannico, con già in tasca il titolo di campione del mondo, scattato dalla pole, ha preceduto sul podio la Ferrari di Sebastian Vettel . Terzo Max Verstappen su Red Bull. Kimi Raikkonen, all'ultima gara con la Ferrari, si è ritirato nel corso del ...

DIRETTA/ Slalom Killington streaming video e tv : al via alla prima manche! - Coppa del Mondo sci femminile - - IlSussidiario.net : DIRETTA Slalom femminile Killington streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci alpino: favorite e azzurre , oggi 25 novembre, .

NBA - risultati della notte : Cleveland vince anche contro Houston - Boston perde a Dallas : Cleveland Cavaliers-Houston Rockets 117-108 Il passaggio di LeBron James a Cleveland deve aver risvegliato qualcosa tra i suoi vecchi compagni, perché i Cavs sembrano essere una squadra del tutto ...

Pallamano femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia cede anche contro il Portogallo - domani si chiude : Nuova sconfitta per la Nazionale italiana di Pallamano femminile, che ad Amyntas (Grecia) cede 34-20 al Portogallo nella seconda giornata del Gruppo 3 di qualificazione ai Mondiali 2019, abbandonando così ogni speranza di passaggio del turno. Una gara sostanzialmente dominata dalle lusitane, che allungano sin dalle prime battute, approfittando dei numerosi errori delle azzurre in fase offensiva, portandosi sul 9-5 dopo il primo quarto ...