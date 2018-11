Lutto per Oprah Winfrey | è morta mamma Vernita

Lutto in Rai e a ‘La Vita in diretta’ : il ricordo commosso di Tiberio Timperi : Lutto a ‘La Vita in diretta’, la trasmissione condotta da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, e in generale per tutta la grande famiglia della Rai. Se ne è andato uno degli storici assistenti di studio del programma in onda su Raiuno, l’ispettore capo dello Studio 1 della Rai che in Via Teulada era praticamente conosciuto e stimato da tutti. Si chiamava Giorgio Giorgi e Timperi lo ha ricordato nel corso della puntata andata in onda ...

Lutto per Elisa Isoardi - l’annuncio arriva sui social. Fan vicini - condividono il dolore : Elisa Isoardi lo ha annunciato sui social. Uno scatto e una post di quelli che stringono il cuore. Elisa Isoardi dice addio a Otello, suo compagno da anni. Più che un compagno, un amico silenzioso bravo a capire quando è il momento di stare in silenzio o di correre in aiuto. Lo sanno bene gli amanti dei felini. Lo sa Elisa Isoardi che ha perso il suo micione. E’ di ieri sera la notizia della dipartita di Otello, il fedele gatto a pelo lungo d ...

Lutto per Red Canzian dei Pooh - è morta la madre Gianna : Sabato 17 novembre si è spenta la madre del musicista Red Canzian, la signora Gianna: afflitta da tempo da una patologia che le aveva colpito il cervello a livello neuronale, aveva 98 anni ed era fisicamente in buona salute. La Messa Funebre è stata celebrata nella Chiesa di Sant’Elena di Silea, martedì 20 novembre alle ore 15.00 ma, soprattutto, il figlio rocker, storico membro dei Pooh, ha voluto ricordarla con un commovente post su ...

Napoli - Lutto ad Acerra : l'undicenne Alessia muore per un tumore : Un'altra bruttissima notizia, della quale non si vorrebbe mai venire a conoscenza riguardante la morte di una giovane ragazzina, si è verificata nella provincia di Napoli, precisamente nel comune di Acerra. La vittima è una ragazza appena undicenne, Alessia, deceduta improvvisamente dopo aver lottato per diversi mesi contro un male incurabile, dovendosi arrendere alla sua forza. Il tumore che l'ha colpita, infatti, non le ha lasciato scampo e ...

Red Canzian - addio alla mamma Gianna : «Ti penso lassù - insieme a papà». Lutto per i Pooh : 'È stata la mia più grande fan e l'ultima dei Pooh, era entusiasta e orgogliosa di me, mi ha amato magari più di quanto meritassi'. Così Red, Bruno, Canzian alla morte della mamma Caterina ...

Grave Lutto per Red Canzian : il dolore sui social : Grave lutto per Red Canzian. Il cantante ha perso sua madre e, con un toccante post su Facebook, le ha dato il suo ultimo saluto. Red Canzian coglie l’occasione per dire a tutti che il funerale della donna si terrà martedì 20 novembre alle 15 presso la Chiesa di Sant’Elena di Silea. Addio a Caterina Schioppalalba, che tutti conoscevano come Gianna si è spenta nella casa di riposo di Santa Bona. Aveva 98 anni: “CIAO MAMMA… Come ...

Il Primiero in Lutto per la scomparsa di mamma Chiara : TRENTO . mamma Chiara non c'è più. Ha finito di soffrire sabato sera , 17 novembre, all'hospice "Le Vette" dell'ospedale di Feltre, portata via da uno di quei mali subdoli, che l'ha tolta ai suoi due ...

Cinema in Lutto : è morto William Goldman - due Oscar per la sceneggiatura : Il mondo Cinema perde un altro pezzo da novanta. È stata la figlia Jenny ad annunciare il decesso di William Goldman, il leggendario sceneggiatore e scrittore che ha collezionato successi in quasi 50 anni di carriera che si è spento venerdì 16 novembre 2018 all’età di 87 anni. Secondo quanto riporta Variety, Goldman stava lottando contro un cancro al colon e la polmonite. Le sue condizioni di salute si sarebbero poi aggravate e le complicazioni ...

Una città in Lutto per Tommaso - giovane medico morto a soli 34 anni : “Non è giusto” : “Non è giusto”. Non è giusto morire a 34 anni. La vita, a volte, può essere davvero crudele. Lo è stata con Tommaso Marcosignori, il medico di Senigallia che è scomparso prematuramente lasciando un vuoto incolmabile tra tutti coloro che lo conoscevano. E una famiglia distrutta: oltre a un lavoro come dottore che gli dava soddisfazioni, Tommaso lascia anche la moglie Elisa e due figli piccoli. La più grande compirà quattro anni a dicembre, mentre ...

Brusciano in Lutto per la dipartita di Domenico Esposito : i suoi concittadini lo ricordano : Brusciano (Città metropolitana di Napoli) - lutto nel mondo della politica locale per l'improvvisa dipartita di Domenico Esposito. Da tutti gli amici conosciuto con il diminutivo di 'Mimmo', è stato attivamente e socialmente protagonista della scena politica del comune vesuviano a partire dalla seconda metà del secolo scorso e fino ai primi anni del 2000. Esposito è stato eletto a più riprese come membro del consiglio comunale di Brusciano, ...

Tv in Lutto : addio alla star della serie cult che per anni ha appassionato il pubblico : lutto nel mondo della tv: addio alla star di un telefilm cult che ancora oggi viene riproposto sul piccolo schermo. È morta il 14 novembre 2018 Katherine “Scottie” MacGregor, la star de La casa nella prateria. Aveva 93 anni. Nella popolare serie tv, l’attrice interpretava Harriet Oleson, l’insopportabile mamma della capricciosa Nellie. Prodotta tra il 1974 e il 1983 e tratta dai romanzi autobiografici, pubblicati tra il ...

È morto il vero papà dei supereroi Marvel : mondo dei fumetti in Lutto : Stan Lee, scrittore, fumettista ed editore che ha dato vita ai supereroi Marvel, è morto a 95 anni: "suoi" sono Spiderman, i...

Supereroi Marvel in Lutto : è morto Stan Lee : Il mondo dei supeeroi è in lutto. E’ morto Stan Lee, il leggendario creatore dei Marvel. Si è spento alla

Uomini e donne - il terribile Lutto : è morta Renata Ancona - strazio per Maria De Filippi : Un tremendo lutto ha colpito il parterre del trono Over di Uomini e donne . Alla veneranda età di 91 anni è morta Renata Di Ancona . La dama ha partecipato alla trasmissione condotta da Maria De ...