Lutto in famiglia per Anna Moroni | l' annuncio in diretta di Elisa Isoardi

(Di martedì 27 novembre 2018) "è stata per tanti anni qui a La Prova del Cuoco e purtroppo ha subito una cosa brutta in, quindi noi le mandiamo un abbraccio fortissimo" . Sono state queste le parole pronunciate intelevisiva daa La Prova del Cuoco, su Rai Uno. Un messaggio di cordoglio e condoglianze che non potevano certo passare inascoltato.Laè stata per ben sedici anni il braccio destro di Antonella Clerici nel fortunato format della rete ammiraglia Rai, prima di passare - non senza polemiche - a Rete 4, al fianco di Davide Mengacci, a Ricette italiane.Nelle ultime ore è morta la sorella di, secondo quanto appreso da Fanpage.it dopo aver contattato l'entourage della cuoca romana 79enne: "Al momento non si conoscono altri dettagli sulche ha coinvolto ladel volto televisivo" scrive il quotidiano online.