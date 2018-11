Lulu e Nana | prime bimbe modificate

Nate in Cina Nanà e Lulù - le prime due bambine ogm : Nate in Cina Nanà e Lulù, le prime due bambine ogm – Hanno solo un mese di vita e i loro veri nomi sono stati tenuti nascosti, per tutti sono Nanà e Lulù le prime due bambine Nate geneticamente modificate, grazie alla tecnica che riscrive il Dna con il taglia e incolla e che rende ereditari i cambiamenti. Tecnica a tutti nota con il nome Crispr-Cas9 (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats – enzima endonucleasi Cas9, che ...