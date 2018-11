Lombardia | vitalizi ex consiglieri | confermato taglio del 10% per 5 anni 3

Lombardia : vitalizi ex consiglieri - confermato taglio del 10% per 5 anni (2) : (AdnKronos) - "La proroga sulle riduzioni dei vitalizi è indispensabile per il perseguimento dei tagli ai costi della politica. Tale percorso, peraltro, è coerente con quello parallelo iniziato dal nuovo Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati - sottolinea il consigliere segretario Dario Vio

Lombardia : taglio 10% vitalizi ex consiglieri Regione per prossimi 5 anni : Milano, 14 nov. (AdnKronos) - E' confermato per i prossimi cinque anni il taglio del 10% introdotto nella scorsa legislatura sui vecchi vitalizi maturati dagli ex consiglieri regionali della Lombardia. Il risparmio annuo, si spiega dal Consiglio regionale, è quantificabile in circa 700mila euro. Il