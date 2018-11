Lombardia | vitalizi ex consiglieri | confermato taglio del 10% per 5 anni 2

Lombardia : vitalizi ex consiglieri - confermato taglio del 10% per 5 anni (3) : (AdnKronos) - In sede di votazione finale, il Consiglio ha espresso unanime via libera anche a un ordine del giorno presentato dal Partito Democratico (primi firmatari Fabio Pizzul e Jacopo Scandella) che chiede di istituire presso la Commissione competente uno specifico gruppo di lavoro con l’obiet

Lombardia : taglio 10% vitalizi ex consiglieri Regione per prossimi 5 anni : Milano, 14 nov. (AdnKronos) - E' confermato per i prossimi cinque anni il taglio del 10% introdotto nella scorsa legislatura sui vecchi vitalizi maturati dagli ex consiglieri regionali della Lombardia. Il risparmio annuo, si spiega dal Consiglio regionale, è quantificabile in circa 700mila euro. Il