Lombardia | Consiglio | abolito limite 55 giorni di caccia all' anno 2

Lombardia : Consiglio - abolito limite 55 giorni di caccia all'anno : Milano, 27 nov. (AdnKronos) - Con la Legge semplificazione, approvata dal Consiglio regionale della Lombardia, sono state apportate numerose modifiche alle regole venatorie nella regione. "Meno burocrazia e meno vincoli per i cacciatori che esercitano con responsabilità una attività fondamentale per

Lombardia : Consiglio - via libera ad installazione telecamere in asili nido (4) : (AdnKronos) - Per manifestare la contrarietà del proprio gruppo, il capogruppo di +Europa Michele Usuelli ha presentato 100 emendamenti sottolineando come "Il mondo dei pedagogisti è contrario a questo provvedimento che mina il già fragile rapporto tra famiglie ed educatori e certo non costituisce u

Lombardia : Consiglio - via libera ad installazione telecamere in asili nido (3) : (AdnKronos) - "La cronaca ci dice che eventuali violenze ai danni dei bambini che frequentano gli asili sono scoperte solo dopo molti mesi dalle denunce e grazie all’installazione di telecamere - ha detto Gregorio Mammì, annunciando il voto favorevole del M5Stelle -. Finanziando l’installazione dell

Lombardia : Consiglio - via libera ad installazione telecamere in asili nido (2) : (AdnKronos) - Lo stanziamento attualmente previsto per l'installazione di telecamere a circuito chiuso è di 300mila euro per il 2019 e altrettanti per il 2020. Per quanto riguarda la formazione degli operatori sono stati erogati 150mila euro nel 2018 e la stessa cifra è prevista per il 2019. L’Aula

Lombardia : Consiglio - via libera ad installazione telecamere in asili nido : Milano, 27 nov. (AdnKronos) - Via libera in Consiglio regionale della Lombardia con 57 voti a favore e 16 contrari alla legge per incentivare l’installazione di telecamere all’interno degli asili nido della Lombardia. Prevenzione e formazione gli obiettivi principali del provvedimento, che mette in

Lombardia : Consiglio regionale commemora l'ex consigliere Stoppini : Milano, 27 nov. (AdnKronos) - In Aula la commemorazione di Giacomo Stoppini Fu consigliere regionale nella terza e quarta legislatura. Presidente Fermi: “Una lucida e coerente testimonianza cristiana”. L'assemblea regionale si è aperta questa mattina con un minuto di silenzio per ricordare l’ex cons

Lombardia : Consiglio regionale approva legge di semplificazione 2018 (3) : (AdnKronos) - Al testo sono stati presentati molti emendamenti, di cui solo 24 sono stati approvati. A margine dell’esame della legge, il Consiglio ha approvato anche quattro ordini del giorno. Il primo di essi, d’iniziativa del Pd (primo firmatario Raffaele Straniero) ha come obiettivo la semplific

Lombardia : Consiglio regionale approva legge di semplificazione 2018 (2) : (AdnKronos) - In particolare, in ambito venatorio vengono anticipati i tempi per effettuare l’esame finalizzato all’ottenimento del tesserino e dell’abilitazione a cacciare, esame a cui sarà possibile accedere prima del compimento del 18esimo anno di età, che resta in ogni caso il requisito anagrafi

Lombardia : Consiglio regionale approva legge di semplificazione 2018 : Milano, 27 nov. (AdnKronos) - Il Consiglio regionale lombardo ha approvato, a maggioranza, la legge di semplificazione 2018. Il testo contiene modifiche a diverse leggi regionali ed è stato approvato con 45 voti favorevoli e 31 contrari. "Lo scopo – ha spiegato la relatrice Francesca Ceruti (Lega) -

Lombardia : sindaci Lomellina incontrano presidente Consiglio regionale : Milano, 27 nov. (AdnKronos) - Le problematiche e le esigenze della Lomellina sono state poste all’attenzione del Consiglio regionale della Lombardia. Una delegazione di sindaci e amministratori comunali del territorio della Lomellina sono stati accolti a margine dei lavori della seduta d’aula dal pr

Lombardia : martedì e mercoledì doppia seduta di Consiglio regionale (3) : (AdnKronos) - L’ordine del giorno prevede quindi l’approvazione della legge di revisione normativa e di semplificazione 2018 di cui è relatrice la Consigliera Francesca Ceruti (Lega) e il provvedimento che istituisce il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato (relatrice Viviana Beccal

Lombardia : martedì e mercoledì doppia seduta di Consiglio regionale (2) : (AdnKronos) - A quattro anni dall’entrata in vigore della legge regionale numero 25 del 2014 che introduceva "interventi per la riduzione dei costi della politica, il contenimento della spesa pubblica e la tutela delle finanze regionali" e modificava la normativa sull’assegno vitalizio, con questo p

Lombardia : martedì e mercoledì doppia seduta di Consiglio regionale : Milano, 23 nov. (AdnKronos) - doppia seduta di Consiglio regionale lombardo quella convocata dal presidente Alessandro Fermi per la prossima settimana nei giorni martedì 27 e mercoledì 28 novembre, con inizio dei lavori alle ore 10 e conclusione alle ore 19. Al primo punto all’ordine del giorno il p

Lombardia : domani protocollo d'intesa tra Consiglio regionale e Anci : Milano, 19 nov. (AdnKronos) - Sarà sottoscritto domani martedì 20 novembre alle ore 13 a Palazzo Pirelli a Milano il protocollo d’intesa tra il Consiglio regionale della Lombardia e l’Anci Lombardia. A sottoscrivere il documento saranno, nella sala 'Giornata della Memoria', il presidente del Consigl