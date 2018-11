L' Olimpico celebra Totti nella Hall of Fame della Roma

sportmediaset.mediaset

: Olimpico celebra Totti in 'Hall of Fame' - Lazio - AnsaRomaLazio : Olimpico celebra Totti in 'Hall of Fame' - Lazio - CORNERNEWS24 : #Calcio - Olimpico celebra Totti in 'Hall of Fame' Cerimonia consegna maglia con Falcao e Conti prima di sfida Real - ansacalciosport : Olimpico celebra Totti in 'Hall of Fame'. Cerimonia consegna maglia con Falcao e Conti prima di sfida Real | #ANSA -

(Di martedì 27 novembre 2018) Di nuovo sul campo dell', stavolta in giacca e cravatta per ricevere la maglia speciale cheil suo ingresso ufficialeof. Serata speciale per Francesco ...