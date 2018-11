L' odio sui social non si combatte con la censura | alla Macron | Parola di esperti

Sonia Bruganelli risponde ai suoi haters sui social : “Non avrete mai il mio odio” : “Non avrete mai il mio odio”. A dirlo ai suoi haters è Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis spesso attaccata sui social per l’ostentazione con cui mostra i privilegi di cui può godere. Ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, ha spiegato il suo punto di vista: “Mi piace pubblicare su Instagram le foto dei miei momenti leggeri e felici, non vedo perché non dovrei farlo. Mi rendo conto di essere una privilegiata ma non ...

Sonia Bruganelli risponde ai suoi haters sui social : “Non avrete mail il mio odio” : “Non avrete mai il mio odio”. A dirlo ai suoi haters è Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis spesso attaccata sui social per l’ostentazione con cui mostra i privilegi di cui può godere. Ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, ha spiegato il suo punto di vista: “Mi piace pubblicare su Instagram le foto dei miei momenti leggeri e felici, non vedo perché non dovrei farlo. Mi rendo conto di essere una privilegiata ma non ...

Violenza di Genere - insulti alla deputata Siracusano - FI - : 'Io vittima di odio e violenza verbale sui social' : L'istigazione all'odio sociale, alla violenza verbale e all'aggressione e la diffamazione a mezzo social sono la peggior politica che si possa esprimere e si tratta di una tendenza pericolosa che ...

Ruffo (Report) : «Spaventoso l’odio degli juventini sui social» : “Ho legato l’attentato al servizio sulla Juve” È il day after di Federico Ruffo, 39enne giornalista di Report autore di un servizio sui rapporti triangolari tra la Curva Sud della Juventus, il club bianconero e la criminalità organizzata. Ieri mattina si è risvegliato con il pavimento e la porta di casa bagnati di benzina. Più una bella croce con vernice rossa sul pianerottolo. Insomma, una vera e propria intimidazione che poteva diventare ...

F1 - Raikkonen esilarante sui social : il suo ‘party mode’ sul podio in Brasile è davvero… singolare [FOTO] : Il pilota della Ferrari ha postato sui social la foto dei festeggiamenti sul podio, un’istantanea che lo ritrae con un’espressione serissima dietro un divertito Hamilton Kimi Raikkonen non smette mai di stupire, soprattutto per i suoi singolari comportamenti. Il pilota della Ferrari, terzo al traguardo del Gp del Brasile, ha provato a strappare una risata sui social, postando la foto dei festeggiamenti del podio che lo ritrae ...

Ma sui social si scatenano odio e ironia : "Pago da bere" : Si appella alla libertà di espressione l'hater. Sguazza nella rete e spadroneggia da par suo. Gli piace offendere, ferire, oltraggiare a costo zero. Anche quando meno te lo aspetti. E il fatto che ...

Papa : "Sui migranti c'è chi semina odio - il Mediterraneo è diventato un cimitero" : "L'Europa guardi al Mediterraneo, che è oggi il più grande cimitero". Lo ha chiesto Papa Francesco intervenendo al dialogo tra giovani a anziani organizzato oggi nell'ambito del Sinodo. Per Francesco purtroppo queste vittime ci dimostrano che la storia può ripetersi con il suo carico di violenza e morte. "E' importante - ha scandito - che i giovani conoscano il tesoro negativo ...