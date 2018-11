Lo squalo mako scomparirà perché non è protetto dall’Europa?

gqitalia

(Di martedì 27 novembre 2018) Lo splendido, meglio conosciuto in Italia con il nome di smeriglio, rischia di essere portato al collasso per l’assenza di una tutela legale che protegga una specie sottoposta a iper-prelievo dalla pesca europea. La denuncia viene dallo Shark Trust, composto da diversi gruppi conservazionisti, che sulla base dei drammatici dati rilevati dalla commissione internazionale Iccat (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas) ha sollecitato già lo scorso anno il divieto totale e immediato della cattura, così come misure per ridurre la mortalità accidentale. Ad esser chiamata in causa è soprattutto l’Unione europea, dal momento che sono i pescherecci pelagici dei Paesi membri ad esercitare in Atlantico la grande pressione che ha portato al depauperamento della specie.Ilpinna corta (Isurus oxyrinchus) è lopiù veloce del mondo (può ...