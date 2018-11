L’intramontabile Raffaella Carà ci conduce nella magica atmosfera del natale con un nuovo album

domanipress

(Di martedì 27 novembre 2018) Il grandissimo ritorno discografico diCarrà è ufficiale. L’attesa è finita.Dopo cinque anni di assenza dalle scene musicali l’artista che tutto il mondo ci invidia, acclamatissima in Italia e all’estero (la Spagna l’ha da poco insignita dell’onorificenza di Dama al Orden del Mérito Civil) – icona di stile e di libertà, simbolo di trasgressione, genialità e passione, naturalmente controcorrente e anticonformista – torna con unprogetto artistico targato Sony Music.“Ogni volta che è” è la vera sorpresa sotto l’albero: un album di canzoni natalizie, “scintillante” già a partire dalla copertina, un gioiello per i collezionisti: da vera “star” del mondo dello spettacolo,è raffigurata – in una foto live tratta da “Domenica In” degli anni 80 – fasciata da una tuta nera di paillettes mentre canta e balla in un’enorme stella dorata su ...