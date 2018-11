Libertadores | River-Boca si giocherà l' 8 o il 9 dicembre | ma non in Argentina Favorite

Coppa Libertadores - la finale River-Boca si giocherà fuori dall’Argentina per motivi di sicurezza. In campo l’8 o il 9 dicembre : River Plate-Boca Juniors si giocherà fuori dall’Argentina. È la decisione presa dalla Conmebol riguardo al secondo atto della finale di Coppa Libertadores, dopo gli scontri all’esterno dello stadio Monumental che hanno provocato il ferimento di due giocatori del Boca e il rinvio. La Confederazione sudamericana di calcio ha annunciato che i due club di Buenos Aires si affronteranno l’8 o il 9 dicembre lontano dal Paese ...

Copa Libertadores - River-Boca : Medellìn si offre per ospitare la gara : Copa Libertadores, continua la ricerca della Conmebol della location giusta per disputare la finale di ritorno River-Boca Il sindaco di Medellín, Federico Gutiérrez, ha offerto la possibilità che la sua città sia la sede della gara di ritorno della finale della Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors. “Offriamo Medellín come scenario del calcio in pace”, ha scritto su Twitter il sindaco della città colombiana. La ...

Libertadores - River-Boca si giocherà l'8 o il 9 dicembre all'estero : La Conmebol ha deciso River Plate-Boca Juniors non si giocherà in Argentina, la data scelta sarà l'8 oppure il 9 dicembre.Orario e luogo ancora definirsi ma resta una certezza il Superclasico non verrà giocato al Monumental, casa del River Plate, questo il responso della riunione tenutasi tra le parti ad Asuncion in Paraguay. La Conmebol ha rilasciato un comunicato ufficiale precisando: ''risulta prudente non giocare la suddetta finale in ...

Copa Libertadores - River-Boca si giocherà il 9 dicembre ad Asuncion in Paraguay : Si dovrebbe giocare il 9 dicembre ad Asuncion, capitale del Paraguay, il match di ritorno della finale di Copa Libertadores River-Boca. La decisione non è ufficiale, anche perché mancano gli ok di River e Boca, ma è l’ipotesi che la Conmebol, l’equivalente sudamericana della UEFA, sta studiando dopo la riunione di questa mattina che avrebbe dovuto portare alla […] L'articolo Copa Libertadores, River-Boca si giocherà il 9 ...

Libertadores - River-Boca si giocherà l’8 o il 9 dicembre ma fuori dall’Argentina : La finale di ritorno di Coppa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors si giocherà l'8 o il 9 dicembre ma fuori dell'Argentina. L'articolo Libertadores, River-Boca si giocherà l’8 o il 9 dicembre ma fuori dall’Argentina è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Coppa Libertadores - la finale River-Boca si giocherà fuori dall'Argentina l'8 o il 9 dicembre : La finale di ritorno della Coppa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors si giocherà fuori dall'Argentina. Dopo i gravi incidenti che hanno caratterizzato la vigilia della gara del Monumental, la ...

Libertadores - River-Boca si giocherà l’8 o il 9 dicembre mafuori dall’Argentina : La finale di ritorno di Coppa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors si giocherà l'8 o il 9 dicembre ma fuori dell'Argentina. L'articolo Libertadores, River-Boca si giocherà l’8 o il 9 dicembre mafuori dall’Argentina è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Coppa Libertadores - la finale River-Boca si giocherà fuori dall'Argentina l'8 o il 9 dicembre : La finale di ritorno della Coppa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors si giocherà fuori dall'Argentina. Dopo i gravi incidenti che hanno caratterizzato la vigilia della gara del Monumental, la ...

La finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors si dovrebbe giocare l’8 o il 9 dicembre in una sede da definire : La CONMEBOL — la confederazione calcistica sudamericana che organizza la Copa Libertadores — ha trovato un accordo con i presidenti di Boca Juniors e River Plate per far disputare la finale di ritorno del torneo tra sabato 8 e domenica

La finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors si giocherà l’8 o il 9 dicembre in una sede da definire : La CONMEBOL — la confederazione calcistica sudamericana che organizza la Copa Libertadores — ha trovato un accordo con i presidenti di Boca Juniors e River Plate per far disputare la finale di ritorno del torneo tra sabato 8 e domenica

Copa Libertadores - arriva la decisione della Conmebol su River Plate e Boca Juniors : i dettagli : Copa Libertadores, River Plate e Boca Juniors si dovranno affrontare nella finale di ritorno della competizione: i dettagli del comunicato della Conmebol Copa Libertadores, è arrivata la decisione ufficiale della Conmebol in merito alla finale di ritorno tra River Plate e Boca Juniors. La gara, secondo quanto rivelato dalla Federazione con un comunicato, verrà giocata l’8 o il 9 di dicembre in un luogo ancora da definire. Dopo gli ...

Copa Libertadores - Superclasico senza fine : River Plate indagato per l'aggressione al pullman del Boca : Si arricchisce di un nuovo capitolo la polemica legata alla mancata disputa del Superclasico di sabato 25 novembre tra River Plate e Boca Juniors , valido per il ritorno della finale di Copa ...

Libertadores : aperto un processo disciplinare contro il River : Roma, 27 nov., askanews, - La federcalcio sudamericana, Conmebol,, in attesa della riunione prevista per le 10 argentine di oggi, che dovrà decidere l'eventuale giorno della finale di ritorno di ...

Libertadores - la Federazione apre procedimento contro il River : Prima di tutto c'è una responsabilità nei confronti del calcio sudamericano spesso svalutato e criticato nei nostri paesi, ma apprezzato nel resto del mondo. Nella Conmebol che presiedo si gioca ...