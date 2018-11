quattroruote

: Lasciati sorprendere dalle nuove esperienze. Con il Nuovo #LexusUX Hybrid puoi scegliere tra 5 modalità di guida. S… - Lexus_Italia : Lasciati sorprendere dalle nuove esperienze. Con il Nuovo #LexusUX Hybrid puoi scegliere tra 5 modalità di guida. S… - motormaniaci : Lexus CT Hybrid: ecco la speciale declinazione Special Edition Sport - - quattroruote : Nella famiglia della #Lexus CT Hybrid debutta la Special Edition Sport -

(Di martedì 27 novembre 2018) La gamma italiana dellaCTsi arricchisce con il debutto della. Questo allestimento, proposto a partire da 34.700 euro, riprende i contenuti dell'analoga variante offerta dalla Suv NX. Anche in questo caso, il listino prevede l'unica opzione del powertrain ibrido con l'1.8 benzina da 136 CV, per cui la Casa dichiara un consumo medio compreso tra 4,5 e 4,7 l/100 km e 97-101 g/km di CO2.Nero e Dark Rose per distinguersi. Laè caratterizzata dalla finitura esterna Piano Black della calandra, del diffusore e delle calotte degli specchietti, oltre che dai cerchi di lega da 17". Nell'abitacolo sono invece presenti i rivestimenti di pelle e tessuto coni inserti in tinta Dark Rose, estesi anche ai pannelli porta e alla plancia. La dotazione di serie deriva dalla versione Exclusive: include il pacchetto di Adas...