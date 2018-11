Lenti a contatto | ecco come evitare occhi secchi e irritati con il freddo

Novartis : stop con Google a Lenti contatto smart per diabetici : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Google e la sfida delle Lenti a contatto intelligenti : 'L'obiettivo era quello di analizzare il sangue dalle lacrime. Ma...' : Il progetto avrebbe avuto un certo successo nei test di laboratorio , ma le letture del mondo reale sarebbero state più difficili del previsto a causa delle interazioni delle molecole nell'occhio. Ma ...

Nuota in piscina con le Lenti a contatto : perde un occhio a causa di un’infezione : Ha perso un occhio per aver Nuotato in piscina indossando le lenti a contatto. Stacey Peoples, quarantanovenne di Denver, in Colorado, ha contratto un’infezione dovuta ad un parassita. La donna, madre di 4 figli, ha accusato dapprima dolore moderato per diversi mesi all’occhio sinistro. Stacey ha riferito ai medici di aver iniziato a sentire dolore la notte dopo aver trascorso la giornata in piscina; all’inizio il medico ...

Indossa le Lenti a contatto in piscina : perde la vista da un occhio : Stacey Peoples, 49enne americana, ha raccontato di aver perso l’uso dell’occhio sinistro dopo un bagno in piscina con suo figlio a causa di una rara patologia che colpisce la cornea. L'appello della donna: "Non usate le lenti a contatto in piscina. è raro ma possibile contrarre l'infezione".Continua a leggere

MotoGP - i precedenti di VaLentino Rossi nel GP di Malesia. L’esordio - 6 successi - il contatto con Marquez e la tragedia di Simoncelli : Il Mondiale MotoGP 2018 è pronto per la sua penultima tappa, dato che da Phillip Island il circus si trasferisce a Sepang per il Gran Premio di Malesia, penultimo appuntamento stagionale. Per Valentino Rossi si tratta di una gara che racchiude in sè una serie notevole di spunti e ricordi, non tutti belli. Il pesarese, per esempio, ha visto il suo esordio assoluto nel Motomondiale proprio in un GP di Malesia (all’epoca a Shah Alam), ha ...

Lenti a contatto giornaliere : le migliori colorate - multifocali e toriche - prezzi - quante ore portarle : In commercio ci sono diversi tipi di Lenti: giornaliere, mensili e quindicinali. Come dicono i termini stessi, le giornaliere vengono cambiate ogni giorno e si acquistano in pacchi da 30 (una per mese), le quindicinali vengono sciacquate e pulite ogni giorno ed utilizzate fino ad un massimo di 15 giorni, infine le mensili vengono anch’esse pulite e riposte negli appositi contenitori ogni sera fino ad un massimo di 30 giorni. Nei prossimi ...