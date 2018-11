Lele Spedicato | le prime parole dopo il malore Il messaggio commuove Giuliano Sangiorgi

Negramaro : le prime parole di Emanuele ‘Lele’ Spedicato dopo la grande paura : Torna a parlare, per la prima volta dopo l’emorragia cerebrale che lo ha colpito nel settembre scorso, Emanuele ‘Lele’ Spedicato, il chitarrista dei Negramaro. Il musicista ha fatto sentire la propria voce attraverso un messaggio audio diffuso nel corso dell’evento milanese Vanity Fair Stories mentre sul palco c’era Giuliano Sangiorgi, il cantante della band salentina: Ciao ragazzi vi mando un caloroso e affettuoso ...

Migliorano le condizioni di Lele Spedicato dei Negramaro con la riabilitazione e la nascita del figlio Ianko : Un'emorragia cerebrale che l'ha colpito lo scorso settembre l'aveva ridotto in coma farmacologico, ma le condizioni di salute di Lele Spedicato dei Negramaro, recentemente diventato papà per la prima volta, sono ora in continuo miglioramento. Dimesso dopo un mese dall'ospedale Vito Fazzi di Lecce, il chitarrista della band di Giuliano Sangiorgi sta affrontando una terapia di riabilitazione per recuperare a pieno tutte le funzioni in vista del ...

Negramaro - è nato Ianko - figlio di Lele Spedicato : È nato Ianko, il figlio di Lele Spedicato, chitarrista dei Negramaro, e della moglie Clio Evans. L'annuncio lo ha dato la madre via Instagram:Benvenuto Ianko Spedicato. Finalmente sei arrivato! Primo maschietto in casa Negramaro.prosegui la letturaNegramaro, è nato Ianko, figlio di Lele Spedicato pubblicato su Gossipblog.it 15 novembre 2018 15:39.

Negramaro la moglie di Lele Spedicato rivela di aver subito un’operazione : Clio Evans la moglie di Lele Spedicato dei “Negramaro” ha commosso tutti con i suoi post di incoraggiamento e le dichiarazioni d’amore per il marito e adesso Clio Evans, moglie di Lele e in attesa di un figlio da lui, svela sui social il suo dramma personale mostrando uno scatto shock. Nell’immagine che la donna ha pubblicato si vede una grossa cicatrice sulla sua testa: “Quello che non uccide fortifica.” scrive. Adesso ...

