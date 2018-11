Le ragioni e i limiti della politica pentastellata

huffingtonpost

(Di martedì 27 novembre 2018) Che l'austerità non serva ai finiriduzione del debito è un fatto non da acclarare, ma semplicemente da certificare. Dal giornoGrande Crisi (la più profonda negli ultimi 100 anni) il rapporto debito-Pil è aumentato in tutti i Paesi del mondo. In Francia ed in Spagna, ad esempio, il suo incremento è stato, seppur leggermente, superiore a quello italiano. Inquieta meno, solo perché le basi di partenza erano molto più contenute.La stessa cosa è avvenuta negli Stati Uniti e ha colpito alcuni dei Paesi dei BRICS. La crisi del Brasile o del Sud Africa ha questa radice. Lo stesso dicasi per altre realtà delle economie emergenti, come l'Argentina o la Turchia. In Cina, dove le leve del comando sono iper-centralizzate, il governo è dovuto intervenire con decisione. Le imprese esportatrici, che garantivano un ...