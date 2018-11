Le Iene | ' Altri 3 casi di lavoro in nero in azienda papà Di Maio'

Le Iene tornano su papà Di Maio : "Altri tre in nero?" : Nuove rivelazioni nell'inchiesta de Le Iene sull'azienda edile della famiglia del ministro del Lavoro e vicepremier Luigi Di Maio . Dopo il caso di Salvatore Pizzo emerso domenica scorsa, nella ...

Musk ottIene l'ok per lanciare altri 7518 satelliti - ma 'attenti all''effetto Gravity'' : ...5 chilogrammi, che, volando veloci su orbite molto più basse e collegati tra loro, dovrebbero consentire di coprire in modo capillare ogni angolo del mondo, senza limiti legati alle condizioni meteo. ...

Disastro treni - il battesimo della pendolare che svIene in carrozza e vIene aiutata dagli altri : Troppa calca sul treno per respirare: così una ragazza, giovanissima, ha avuto il su battesimo da pendolare. Lo racconta una viaggiatrice che ha anche lanciato l'hashtag #lemiestazioni. La maggior ...

Stragi naziste - le Iene rintracciano un ex sergente : condannato all’ergastolo - vive libero in Germania. Come lui altri 5 : condannato all’ergastolo in Italia ma libero fuori, a causa del rifiuto della Germania di dare esecuzione alle condanne inflitte ai gerarchi nazisti per crimini di guerra emesse nel nostro Paese. La trasmissione Le Iene ha rintracciato Johann Riss, sergente dell’esercito tedesco condannato per l’eccidio di 174 persone a Padule di Fucecchio, in Toscana, il 23 agosto 1944. Ha 98 anni, vive in Baviera ed è affetto da una grave ...

Taekwondo - Grand Prix 2018 : a Manchester nessun azzurro sul podio - ma Vito Dell’Aquila ottIene Altri punti importanti per il ranking olimpico : Il quarto Grand Prix di Taekwondo della stagione, che si è svolto lo scorso fine settimana a Manchester, non ha visto azzurri salire sul podio. Dopo Roma e Taoyuan, l’Italia rimane ancora una volta a bocca asciutta, con l’unico Grande acuto che resta il terzo posto ottenuto da Vito Dell’Aquila a Mosca. Proprio il 17enne pugliese si è confermato il migliore atleta italiano in questo appuntamento. Dell’Aquila ha raggiunto nuovamente i quarti di ...

Juncker : “L’Italia non mantIene la parola. Roma ha avuto flessibilità e per questo ho avuto scocciature da altri Stati Ue” : “L’Italia non rispetta la parola data”: lo dice il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker parlando della manovra italiana in un’intervista pubblicata oggi sul quotidiano Le Monde. Quindi un nuovo appello alle autorità italiane affinché “rispettino le regole per non mettere in pericolo la solidarietà europea“. Juncker assicura che le istituzioni dell’Unione esamineranno “il progetto ...

Conte a 'Le Iene' : "Concorso? Conoscevo anche gli altri commissari" : "Meglio tra amici che tra nemici". E soprattutto: "Conoscevo anche gli altri quattro commissari che mi hanno esaminato". Così risponde il premier Giuseppe Conte all'inviato delle Iene Antonino ...