' Le colpe dei padri non ricadano sui figli' | ma la Bibbia vale in politica? 

Di Maio e il lavoro nero - il Pd attacca. Renzi : «Le colpe dei padri non ricadono sui figli - ma chieda scusa». Boschi : «Mio padre tirato nel fango» : «Non m’interessa sapere se il padre di Di Maio abbia dato lavoro in nero, evaso le tasse, condonato gli abusi edilizi». «Ma rivedo il fango gettato addosso a mio padre»

Renzi - Di Maio e le colpe dei padri che ricadono sui figli (in politica) : La prende sul personale Matteo Renzi e non poteva che essere così visto che un padre sotto accusa ce l’ha avuto e ce l’ha ancora anche lui. Ora è arrivato il turno di Luigi di Maio. Un operaio ha raccontato alla trasmissione Le Iene di aver lavorato in nero nell’azienda del padre del vicepremier 5 stelle. L’ex premier dice che le colpe dei padri non devono ricadere sui figli, ma poi arriva a chiedere, in un lungo messaggio sui social scuse ...

Le colpe dei padri non ricadono sui figli - Di Maio e non solo però - : Mentre noi abbiamo bisogno di gente per bene che si butta in politica. Sbranarsi a vicenda è roba buona per i film di Tarantino, ma non serve a governare una nazione.

Di Maio e il lavoro nero nell’azienda del padre : le colpe dei genitori non ricadano sui figli : Il ministro del lavoro e vicepremier è più che criticabile per quanto concerne il proprio operato politico e le proprie personali azioni, ma non può essere considerato colpevole per eventuali reati commessi dai propri genitori. Così avremmo dovuto pensarla anche per Boschi e Renzi, tirati in mezzo a infinite polemiche a causa di fumosi affari familiari. Giusto che figlio debba farsi carico delle colpe dei genitori se effettivamente ha aiutato ...

L’Isola di Pietro 2 - anticipazioni ultima puntata : Paolo Deidda unico colpevole? : Il mistero si infittisce ma il finale de L’Isola di Pietro 2 è vicinissimo così come la verità su quello che è successo in questa stagione. Dall’omicidio dei Lai a quello di Giulia e Valentina, chi si nasconde dietro questi segreti che affollano il cielo di Carloforte? La fiction di Canale 5 torna in onda oggi, 25 novembre, con l’ultima puntata in cui tutto potrebbe finalmente trovare una risposta, ma se dietro queste morti si ...

Trump su Khashoggi : forse il principe è colpevole - ma restiamo alleati dei sauditi : Anche se il principe Mohammed bin Salman potrebbe essere il mandante dell’omicidio di Jamal Khashoggi, Stati Uniti e Arabia Saudita restano alleati, per tutelare gli interessi nazionali americani e anche la sicurezza di Israele. In una nota il presidente Usa Donald Trump si è espresso di nuovo sul caso che da oltre un mese e mezzo imbarazza l’Ameri...

L’isola di Pietro 2 - ultima puntata : Deidda e Sulci colpevoli? : Anticipazioni L’isola di Pietro 2, ultima puntata: cosa nascondono i genitori di Matteo? Cresce l’attesa per il finale di stagione de L’isola di Pietro 2: domenica 25 novembre andrà in onda l’ultima puntata della fiction con Gianni Morandi, Lorella Cuccarini, Alma Noce, Chiara Baschetti e Michele Rosiello che sta tenendo con il fiato sospeso i telespettatori di Canale5. Chi è l’assassino dei genitori di Diego, di ...

Due dei più importanti leader dei Khmer Rossi ancora vivi sono stati giudicati colpevoli di genocidio : Due dei più importanti leader dei Khmer Rossi ancora vivi sono stati giudicati colpevoli di genocidio dal tribunale speciale cambogiano per i crimini commessi durante il regime militare comunista che tra il 1975 e il 1979 devastò il paese. Khieu Samphan,

In Italia i figli non pagano per le colpe dei padri perché le condonano : Nel teatro tragico greco i figli sono predestinati a pagare le colpe dei padri. Nella politica Italiana, invece, i figli le condonano. È successo, dopo a Maria Elena Boschi, Matteo Renzi, Alessandro Di Battista, Paola Taverna, anche al vicepresidente del consiglio, Luigi Di Maio. Il padre, Antonio, ha ammesso candidamente che nella casa in cui ha allevato il figliolo leader dei 5 stelle è stato commesso un abuso edilizio: ...

Migranti - flash mob davanti al Viminale delle rete Restiamo umani : “Governo complice e colpevole dei naufragi di Stato” : flash mob a Roma questa mattina, in concomitanza dell’apertura dei lavori della Conferenza internazionale sulla Libia a Palermo, della rete “Restiamo umani”. Alcuni militanti hanno sistemato delle sagome umane davanti al Viminale per protestare contro le politiche migratorie degli ultimi due governi. “Non hanno fatto che esacerbare il problema del traffico di essere umani. Ci sono 8 morti al giorno nel Mediterraneo, e non ...

Travaglio all'attacco di Salvini : "È il santo patrono della lobby dei colpevoli" : Marco Travaglio va all'attacco di Matteo Salvini. E stavolta, il motivo del contendere sta nell'atteggiamento della Lega riguardo ai due emendamenti al ddl spazzacorrotti proposti dal ministro Bonafede - "prescrizione dei reati bloccata con la sentenza di primo grado e carcere vero per chi evade o froda il fisco" - che in queste ore hanno scatenato i malumori del Carroccio.Provvedimenti che, nel suo "Ladrometro", il direttore del Fatto ...

Il comandante dei carabinieri ipotizza l’espulsione per i colpevoli nel caso di Stefano Cucchi : In una lettera a Repubblica, Giovanni Nistri ribadisce che la colpa del 31enne romano è da attribuire a «pochi», ma che quei pochi saranno puniti The post Il comandante dei carabinieri ipotizza l’espulsione per i colpevoli nel caso di Stefano Cucchi appeared first on Il Post.

Giorgetti nel mirino dei 5 Stelle Secondo Di Maio il colpevole è lui : Probabilmente la lite sul Decreto Fiscale rientrerà e il governo andrà avanti, visto che una crisi non conviene né a Salvini né a Di Maio (soprattutto con la manovra da approvare e la guerra continua con l'Unione europea). Ma quello che appare... Segui su affaritaliani.it

Cucchi - il generale dei carabinieri : "Pronti a destituire i colpevoli" : Il comandante generale dell'Arma: "Accertare le responsabilità. Non è violenza di Stato, ma di alcuni"