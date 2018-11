Le 15 località sciistiche più economiche d’Italia

gqitalia

(Di martedì 27 novembre 2018) La neve è già scesa, gli impianti di risalita stanno per riaprire, alcuni anche in anticipo rispetto alla tradizionale data del weekend dell’Immacolata, e se ami sciare o fare snowboard starai già pensando a dove andare questo inverno. E se sei tra quelli che oltre al numero, ai km e alla bellezza delle piste bada anche al portafoglio ti interesserà sicuramente sapere quali sono lepiùdi questo inverno: a trovare la risposta ci ha pensato Holidu, un motore di ricerca per case vacanze che ha stilato la lista dei comprensori sciistici più convenienti in Italia e in Europa (insieme alla Top 10 di quelle invece più esclusive) tenendo conto del prezzo medio per persona di skipass e pernottamento in case vacanze sia in alta che in bassa stagione (*).Leitaliane dove si spende meno1. Pinzolo 76€ Al primo posto tra le...