Laura Chiatti | lite su Instagram per la domenica al centro commerciale

Laura Chiatti - valanga di insulti per la foto al centro commerciale di comenica : 'Non rompetemi i co***' : Una semplice foto di Laura Chiatti fatta una domenica pomeriggio con i figli al centro commerciale le è costata una valanga di insulti. L'attrice è stata accusata di non passare nel modo giusto il ...

Laura Chiatti - la foto su Instagram al supermercato scatena la polemica : Una domenica al centro commerciale con i figli: scena di vita quotidiana che però diventa pretesto per un attacco gratuito. È quel che è successo a Laura Chiatti, che si è vista ciriticare da un utente che su Instagram ha commentato disapprovando la scelta dell’attrice di trascorrere del tempo al supermercato invece che andare in Chiesa nel giorno del Signore. Queste le parole rivolte alla Chiatti: Comprendo la tua gioia di trascorrere la ...

Laura Chiatti - scoppia la polemica sulle preghiere : furia dell’attrice : Laura Chiatti, scoppia la polemica sulle preghiere. L’attrice è una furia: “Ho passato 60 giorni in ospedale in tre mesi, non rompete i cog…” Laura Chiatti è una furia. A scatenare il malumore dell’attrice è stato un commento di un suo follower su Instagram che, dopo aver visto l’ultima foto della moglie di Marco Bocci […] L'articolo Laura Chiatti, scoppia la polemica sulle preghiere: furia ...

Marco Bocci : il suo primo film firmato nella regia e nella sceneggiatura. Nel cast anche la moglie Laura Chiatti. Leggi la trama (VIDEO) : Sono partite le riprese di “Erre11“, il titolo è provvisorio, della prima pellicola firmata nella regia e nella sceneggiatura da Marco Bocci. Il film, tratto dall’esordio letterario dell’attore, viene girato a Roma con una co-produzione... L'articolo Marco Bocci: il suo primo film firmato nella regia e nella sceneggiatura. Nel cast anche la moglie Laura Chiatti. Leggi la trama (VIDEO) proviene da Gossip, ...

Marco Bocci - il primo film da regista con Laura Chiatti dopo l’herpes e la paura : È attualmente in televisione con Solo 2, la seconda stagione della fiction in cui interpreta l’agente infiltrato in una famiglia mafiosa Marco Pagani, ma Marco Bocci non si ferma mai: l’attore umbro è infatti passato dietro alla macchina da presa e sta girando un film (titolo provvisorio: Erre 11) che è tratto dal suo stesso libro, intitolato A Tor Bella Monaca non piove mai, e che vede lui in qualità di regista e la moglie Laura ...

Marco Bocci dopo SOLO 2 debutta alla regia : nel film anche la compagna Laura Chiatti : Marco Bocci debutta alla regia di “Erre 11”, la pellicola ispirata dal suo libro “A Tor Bella Monaca non piove mai”. Nel cast anche la moglie Laura Chiatti Dal piccolo schermo alla macchina da presa il passo è davvero breve. Lo sa bene Marco Bocci, attore di successo di fiction che ha deciso di debuttare anche come regista. L’occasione è arrivata con “Erre 11“, il titolo provvisorio del film di prossima ...

Marco Bocci diventa regista/ La dedica di Laura Chiatti commuove : anche lei sarà nel film del marito (Foto) : Laura Chiatti ha commosso tutti con una dedica al marito Marco Bocci. “Il tuo tocco speciale trasforma tutto... ognuno coltiva dentro di se una magia...".(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 14:54:00 GMT)

Marco Bocci e Laura Chiatti / La foto su Instagram fa innamorare tutti : i complimenti di Beatrice Valli : Marco Bocci e Laura Chiatti sempre più innamorati. L'attrice posta una foto su Instagram che incanta il web e suscita i complimenti di Beatrice Valli(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 21:24:00 GMT)

Marco Bocci e Laura Chiatti : le parole di Beatrice Valli di Uomini e Donne : Le tenere parole della Valli per Bocci-Chiatti Beatrice Valli, ex corteggiatrice di Uomini & Donne, commenta una foto pubblicata sul profilo Instagram di Laura Chiatti. L’immagine raffigura l’allegra e felice famiglia che Laura Chiatti e Marco Bocci hanno formato assieme ai loro due splendidi bambini, Enea e Pablo. La Valli, attuale compagna dell’ex tronista Marco […] L'articolo Marco Bocci e Laura Chiatti: le parole ...

Una mamma di figli malati "non avete capito Nadia Toffa"/ "Cancro un dono" : Laura Chiatti - "potere dell'amore" : Lettera di una mamma con figli malati: 'non avete capito Nadia Toffa, cancro è un dono assieme all'amore di amici e famiglia'.

Una mamma di figli malati “non avete capito Nadia Toffa”/ “Cancro un dono” : Laura Chiatti - “potere dell’amore” : Lettera di una mamma con figli malati: "non avete capito Nadia Toffa, cancro è un dono assieme all'amore di amici e famiglia". Dopo gli insulti social alla Iena, il sostegno di Laura Chiatti(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 12:39:00 GMT)

Francesco Arca - il retroscena sull'ex Laura Chiatti : "Per Irene all'inizio è stato strano" : I due hanno avuto un'importante relazione, finita nel 2009, ma oggi sono legati da una splendida amicizia

Francesco Arca : "Io - Irene Capuano - Laura Chiatti - Marco Bocci ci vogliamo bene" : Francesco Arca, per la prima volta, intervistato dal settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, ha rivelato perché, nel lontano 2005, all'apice del successo grazie ad 'Uomini e Donne' ha deciso di lasciare Milano per ritornare nella propria Siena, e senza non poche difficoltà, si è messo a studiare seriamente per affermarsi nel mondo dello spettacolo: Ho pagato lo scotto di aver cambiato percorso, ho fatto molta più fatica per ...

Francesco Arca e la ex Laura Chiatti : ‘Ecco come siamo diventati amici’ : A volte due ex fidanzati possono rimanere amici, con buona pace dei rispettivi partner. È quel che è accaduto a Francesco Arca e Laura Chiatti, ieri coppia di innamorati e oggi cari amici. Arca è legato a Irene Capuano, madre dei suoi due figli Maria Sole e Brando, che però era inizialmente stranita da questo legame tra il suo uomo e la Chiatti, oggi moglie di Marco Bocci. Intervistato da Silhouette l’attore spiega: All’inizio Irene ...