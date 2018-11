L' atterraggio della sonda InSight in un minuto

Marte – missione inSight : in diretta su Focus l’atterraggio della sonda sul Pianeta Rosso : inSight Marte Evento speciale in arrivo su Focus. Il canale 35 del digitale terreste seguirà in diretta l’atterraggio su Marte della sonda inSight, programmato per le 20.53 italiane di oggi. L’approfondimento verrà trasmesso dal centro di controllo Altec di Torino e verrà condotto dal giornalista scientifico Luigi Bignami. Partita da Vandenberg (California) lo scorso 5 maggio, la inSight è stata sviluppata dalla Nasa e contiene al suo ...

La tecnica di atterraggio sulla portaerei è rivoluzionaria : ecco come si ferma il caccia della Royal Navy : Un atterraggio “in verticale” che permette al caccia di fermarsi in poche decine di metri. La Royal Navy, la Marina militare inglese, ha messo a punto per la prima volta una nuova tecnica di atterraggio per i suoi F-35B, chiamata Shipborne Rolling Vertical Landing, che permette agli aerei di aumentare il carico di circa tre tonnellate. “È un metodo rivoluzionario” scrivono dalla Royal Navy. Nel video, il pilota Peter ...

Riuscito l'atterraggio d'emergenza della navicella Soyuz : salvi gli astronauti : Ha avuto successo l'atterraggio di emergenza della navicella spaziale Soyuz, i due astronauti che si trovavano a bordo, il russo Alexei Ovchinin e l'americano Nick Hague, sono salvi. Lo riferiscono fonti citate dall'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti, specificando che sono stati stabiliti i contatti con l'equipaggio.La navicella, diretta verso la Stazione spaziale internazionale (Iss), era stata costretta a tornare sulla Terra per un ...

