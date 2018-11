Lascia sola in auto la figlia di 3 anni | la vettura scivola nel fiume e la piccola muore

"Papà mi ha Lasciata sola" : arrestato mentre era dall'amante : Ha lasciato la figlia di sei anni a casa da sola, di notte, per andare a trovare l'amante di nascosto. L'uomo, un peruviano di 28 anni che vive a Roma, è stato arrestato per abbandono di minori.Il 28enne si trovava da solo con la bambina, perché la moglie era tornata in Perù, dove sarebbe rimasta per qualche settimana. Due notti fa l'uomo avrebbe deciso di uscire per andare a trovare un'amica, forse la sua amante, mentre la piccola dormiva. La ...

Cuadrado : 'Facile Lasciare la 7 a Ronaldo. Cristiano è nato per la Juve - vincere è la sola cosa che conta' : Juan Cuadrado , esterno offensivo della Juventus , parla a Sky Sport di Cristiano Ronaldo : 'Tutti conosciamo la sua professionalità, sappiamo che è un grande giocatore. Ci dà qualcosa in più con la voglia che lo caratterizza e con quella fame di vincere. E' ...

Asia Argento e Fabrizio Corona si sono Lasciati? / Isola dei Famosi dietro l'angolo : "generosa offerta!" - IlSussidiario.net : Asia Argento e Fabrizio Corona si sono lasciati? L'attrice sarebbe furiosa a causa delle voci su un presunto contratto dal valore di 100 mila euro.

Domenica live - l'ex di Dybala Antonella Cavalieri si smaschera da sola : perché ha Lasciato lo juventino : A Domenica live con Barbara D'Urso è il turno della showgirl Antonella Cavalieri, attesissima ex fidanzata dello juventino Paulo Dybala. Dopo un'intervista nella quale aveva raccontato della rottura ...

Gf Vip - Fabio fidanzato con Daria - l'ex moglie attacca Walter : 'Mi ha Lasciato sola' : Nuovo appuntamento con le notizie sul Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Le ultime novità si soffermano su Fabio Basile e Walter Nudo. Se il campione olimpico è stato ospite a Verissimo, dove ha detto di essersi fidanzato con una judoka, l'attore italo-canadese è stato attaccato dall'ex moglie Tatiana per averla abbandonata insieme ai figli piccoli. Gf Vip news: Fabio Basile dimentica ...

Ue - Timmermans - S&D - : "Su migranti Italia Lasciata sola a causa di Orban e Salvini" : 'Riguardo all'immigrazione non è vero che l'Italia è stata lasciata sola dall'Unione europea ma da Salvini e Orban'. Così il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans all'assemblea ...

Gf Vip - Monte contro Giulia : “Hai sbagliato tu” e la Lascia sola : Gf Vip, Francesco e Giulia ai ferri corti? Francesco Monte e Giulia Salemi non riescono a trovare un punto d’incontro. Ogni frase viene sempre fraintesa e i litigi sono inevitabili. L’influencer del Grande Fratello Vip è sempre più confusa: non sa se Francesco sia veramente interessato a lei o se è trattenuto per paura di innamorarsi. […] L'articolo Gf Vip, Monte contro Giulia: “Hai sbagliato tu” e la lascia sola ...

Sandra Milo a ‘Vieni da me’ : “Ottavio mi ha Lasciato sola con tre figli da crescere" : L’attrice, ospite da Caterina Balivo, ha parlato dell’ex marito Ottavio De Lollis, con cui non ha più rapporti

L’Isola di Pietro 2 - Elena e Alessandro si Lasciano? Anticipazioni sulla coppia : Elena e Alessandro in crisi, cosa succederà adesso? L’Isola di Pietro 2 Anticipazioni Aria di tempesta a Carloforte. Alessandro ed Elena si lasciano? Le Anticipazioni de L’Isola di Pietro 2 sono chiare: attraverseranno un periodo di profonda crisi. Elena Sereni non riuscirà proprio ad accettare i presunti tradimenti del marito consumati con Giulia Canale, una […] L'articolo L’Isola di Pietro 2, Elena e Alessandro si ...

Gasparri : Raggi se ne deve andare - ha Lasciato Roma da sola : Roma – “Le calamita’ sono calamita’. Ma quando capitavano ad altri i grillini e la Raggi in particolare, erano inesorabili implacabili. Ora il disastro che ha colpito anche Roma evidenzia, una volta di piu’, la incapacita’ di questo sindaco. Non c’e’ piu’ nessuna manutenzione del verde pubblico, non sono state indette le gare per gestire questo importante aspetto della vita cittadina. Gli ...