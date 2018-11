L’Amica Geniale dove vedere le puntate in tv | streaming e replica

cubemagazine

(Di martedì 27 novembre 2018) L’AMICA. Da martedì 27 novembre 2018 arriva su Rai 1 la nuova serie tv tratta dai best seller di Elena Ferrante. Ecco di seguitolein tv,. TRAMA E ANTICIPAZIONI SULLA FICTIONL’Amicalein tv eLedi Nero A Metà vanno in onda il martedì sera per un totale di quattroin prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21:20 circa. Sarà possibile seguire la diretta anche indal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse una puntata oppure volesse rivederla, dopo la fine della diretta verrà messa iningratuito nella sezione Raiplay dedicata alla fiction.L’AmicaInoltre è possibile guardare ...