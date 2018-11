L' agricoltura bio e i suoi pesticidi

agricoltura biologica e biodinamica : le Associazioni della Coalizione italiana #Cambiamoagricoltura “respingono al mittente le critiche” : Le Associazioni della Coalizione italiana #CambiamoAgricoltura “respingono al mittente le critiche all’agroecologia, con attacchi strumentali all’Agricoltura biologica e biodinamica, apparse su quotidiani nazionali, locali ed in rete. Si tratta dell’ennesimo tentativo di difendere pratiche agricole lontane dalla vera sostenibilità ambientale, economica e sociale, basate sugli OGM, la chimica di sintesi e la meccanizzazione pesante. I ...

agricoltura biodinamica - è polemica per il convegno al Politecnico di Milano : Appelli incrociati di rappresentanti della comunità scientifica pro e contro l'iniziativa dell'associazione di agricoltori con il Fai e l'ateneo: "metodi antiscientifici", "dogmatismo che non accetta il dialogo"

WWF e FederBio - un’alleanza per la buona agricoltura amica della natura : Con le firme dei due presidenti, Donatella Bianchi per il WWF e Paolo Carnemolla per FederBio, è stata rinnovata oggi a Roma la collaborazione tra l’Associazione italiana per il WWF e la principale Associazione della filiera dell’agricoltura biologica in Italia. Le due Associazioni confermano così un’alleanza avviata nel 2011 con un primo accordo di collaborazione per la promozione dell’agricoltura biologica nel nostro paese. Con la firma di ...

agricoltura : da Lombardia altri 450mila euro per investimenti in biologico : Milano, 3 nov. (AdnKronos) - Nell'ambito della misura 11 del Programma di sviluppo rurale, la Regione Lombardia ha approvato lo stanziamento di 450.000 euro in favore di 29 aziende agricole lombarde che si occupano di produzione biologica. "La Regione Lombardia vuole aiutare concretamente questi imp

Il biologico - l’agricoltura non violenta che coltiva la democrazia : Agricoltura biologica significa "vivere in modo semplice". Agricoltura biologica come "pratica non violenta di cambiamento". Agricoltura biologica come "giovani al lavoro". Basterebbe questo per fare del biologico uno dei cardini su cui poggiare le scelte politiche per il futuro di un Paese, per renderlo libero dai veleni dei pesticidi, per contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici e proteggere il Pianeta garantendo equità e ...

Forum Internazionale dell’agricoltura e dell’Alimentazione : al via la 17ª edizione il 19 ottobre a Cernobbio : Venerdì 19 ottobre dalle ore 9 a Villa d’Este di Cernobbio (Lago di Como) inizia la diciassettesima edizione del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione organizzato dalla Coldiretti in collaborazione con lo Studio Ambrosetti con l’apertura del “Salone della creatività Made in Italy” e le dimostrazioni pratiche dei giovani finalisti al premio per l’innovazione Oscar Green per scoprire dal vivo i capolavori di ingegno realizzati ...

Cernobbio : il 19 ottobre il XVII Forum Internazionale dell’agricoltura e dell’Alimentazione : Venerdì 19 ottobre dalle ore 9 a Villa d’Este di Cernobbio (Lago di Como) inizia la 17ª edizione del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione organizzato dalla Coldiretti in collaborazione dello Studio Ambrosetti con l’apertura del “Salone della creatività Made in Italy” e le dimostrazioni pratiche dei giovani finalisti al premio per l’innovazione Oscar Green per scoprire dal vivo i capolavori di ingegno realizzati grazie al ...

Bioeconomia - agricoltura valore aggiunto per il territorio : Per Nicola Cilento 'una Banca tutta calabrese ha grande interesse al settore agricolo che, da parte sua, è più che mai vitale e capace di recitare un ruolo fondamentale per il rilancio dell'economia ...

Dalla Sicilia 7 richieste per arginare il glifosato e per sostenere l’agricoltura biologica : Sono sette le richieste che AIAB Sicilia porterà alla Commissione “Servizi Sociali e Sanitari” della Regione Siciliana convocata per mercoledì prossimo 3 ottobre alle ore 12. L’audizione è stata convocata a seguito del forte pressing di AIAB e della Coalizione Siciliana Stop glifosato in merito all’utilizzo di diserbanti chimici in agricoltura e alle conseguenti ripercussioni sul comparto apistico e della salute umana. Alfio Furnari, ...

agricoltura : PER PRODOTTI BIO - DOP E IGP NESSUNA COSTRIZIONE AL CAMBIO DI ETICHETTA : La decisione ministeriale di concedere più tempo alle aziende agroalimentari, decidendo di non far gravare i costi della burocrazia sul mondo dell'AGRICOLTURA, ci trova completamente favorevoli ".

agricoltura : Manzato - un marchio per il Bio tutto italiano e più controlli : Venezia, 27 set. (AdnKronos) - "Ennesimo episodio che tocca uno dei settori piu' sensibili del sistema agroalimentare. Sul biologico e' necessario un azzeramento delle modalita' di controllo fin qui applicate e l'avvio di procedure di verifica sugli organismi preposti alle certificazioni". Lo dice i