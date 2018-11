L' agenzia spaziale russa non crede che l' uomo sia stato sulla Luna | faranno una missione

Blastingnews

(Di martedì 27 novembre 2018) Il capo dell'nazionale della Russia ha proposto una nuova, proprio per verificare se gli sbarchi delle missioni Apollo americane sono o meno avvenute realmente. Dmitry Rogozin, direttore dell', ha così risposto a una domanda che gli è stata posta dal presidente della Moldavia Igor Dodon, mettendo dunque in dubbio le missioni della Nasa.I russi mettono in dubbio le missioni Apollo Sembrava stessero scherzando, sorridevano e stringevano le spalle, ma in realtà le teorie cospirazioniste che circondano le missioni Apollo della Nasa sono molto diffuse e comuni in Russia. In un post su Twitter pubblicato direttamente da Rogozin si annuncia: "Abbiamo fissato questo obiettivo per volare e verificare se ci sono stati o meno". Le missioni della NASA, seppur ben documentate a cavallo tra gli anni 60 e 70, ora danno adito a teorie del complotto. Come ...