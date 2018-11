La sonda Insight è atterrata sul suolo di Marte

Marte - sonda Insight apre i pannelli : 9.24 Il Lander Insight della Nasa ha aperto i pannelli solari, coronando così il successo di una discesa perfetta sul suolo di Marte.Ha anche inviato il primo selfie,postandola sul profilo Twitter della missione e commentando "qui c'è una bellezza tranquilla.Mi guardo attorno per esplorare la nuova casa". L'apertura dei pannelli Solari permetterà al veicolo di avere l'energia sufficiente per cominciare una lunga attività di esplorazione del ...

Marte - sonda Insight apre panneli solari : 9.24 Il Lander Insight della Nasa ha aperto i pannelli solari, coronando così il successo di una discesa perfetta sul suolo di Marte.Ha anche inviato il primo selfie,postandola sul profilo Twitter della missione e commentando "qui c'è una bellezza tranquilla.Mi guardo attorno per esplorare la nuova casa". L'apertura dei pannelli solari permetterà al veicolo di avere l'energia sufficiente per cominciare una lunga attività di esplorazione del ...

Marte - la sonda Insight atterra sul Pianeta Rosso e il centro di controllo della Nasa esplode di gioia : l’esultanza in diretta : Appena è stato dato il messaggio che l’atterraggio della sonda InSight, su Marte, era avvenuto con successo, i tecnici del centro di controllo della Nasa sono scattati in piedi, per la gioia, e hanno esultato. I lavori di preparazione al viaggio sono durati 7 anni e il volo verso il Pianeta Rosso 7 mesi. Video Faceobbok/Nasa L'articolo Marte, la sonda InSight atterra sul Pianeta Rosso e il centro di controllo della Nasa esplode di gioia: ...

La sonda Insight è atterrata su Marte : “Mi sento bene”, questo il tweet lanciato dal lander InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) dopo aver superato i 7 minuti terribili dell’attraversamento dell’atmosfera di Marte toccando pochi minuti prima delle 21 italiane del 26 novembre con successo il suolo marziano, dopo oltre sei mesi di navigazione nello spazio per un totale di 484 milioni di chilometri. Il giubilo ...

La sonda Insight è atterrata su Marte : 3.32 "Landing confermato!" La sonda InSight della NASA è atterrata come pianificato sulla superficie di Marte dopo 7 anni di lavoro, 7 mesi di viaggio in spazio e quasi 7 minuti di passione durante la sua pericolosa discesa. Esplosioni di gioia e abbracci al Centro di controllo missione situato a Jet Propulsion Laboratory (JPL) a Pasadena, in California.E' l'ottavo successo degli Usa sulla superficie di Marte, ha osservato il Direttore del ...

La sonda Insight è arrivata su Marte : Roma - La sonda Insight della Nasa si è posata su Marte . È il 15esimo veicolo a toccare il suolo marziano a partire dal 1971, quando su Marte si era posato il sovietico Mars 2, distrutto durante la ...

InSight - missione compiuta : la sonda della Nasa è atterrata su Marte : Si torna su Marte. Lo fa la Nasa che, alle 21 ora italiana, farà toccare il suolo marziano ad un nuovo e ancora più perfezionato lander, InSight acronimo che sta per Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport, che è il laboratorio per lo studio di Marte più perfezionato finora spedito sul pianeta rosso,...

«Qui Marte - tutto ok» : la sonda InSight è arrivata. Ecco la prima foto Video : Partita lo scorso 5 maggio, InSight è giunta sulla superficie di Marte. L’esultanza al centro di controllo di Pasadena. Studierà i terremoti e con una sonda scenderà a cinque metri nel sottosuolo

La sonda Insight è su Marte : Il timer della Nasa segna l'ora zero. La sonda InSight ce l'ha fatta, è su Marte. Un applauso con la storica standing ovation ha accompagnato il segnale al centro di controllo dell'Ente spaziale ...

Marte - atterrata la sonda Insight della Nasa : terrore per 7 minuti - poi la prima foto : La sonda Insight della Nasa ha inviato la sua prima fotografia, dopo essere atterrata sulla superficie di Marte a seguito di un viaggio di sette mesi. Dopo aver attraversato l'atmosfera del pianeto rosso, ha confermato la Nasa dalla base di controllo di Pasadena in California, la sonda ha trasmesso

sonda Insight è atterrata su Marte : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Quei "sette minuti di terrore" : la sonda Insight è arrivata su Marte : Sono stati solo sette minuti. Ma "sette minuti di terrore" che hanno tenuto col fiato sospeso il Jet propulsion laboratory della Nasa che ha seguito in diretta la discesa di Insight su Marte.La sonda dell'Agenzia spaziale americana ha percorso 460 milioni di chilometri nello spazio dal giorno del suo lancio - avvenuto il 5 maggio scorso dalla base di Vandenberg, in California - ed è entrata nell'atmosfera del Pianeta rosso poco prima delle 21. E ...

La sonda Insight è su Marte : Il timer della Nasa segna l'ora zero. La sonda InSight ce l'ha fatta, è su Marte. Un applauso con la storica standing ovation ha accompagnato il segnale al centro di controllo dell'Ente spaziale ...

«Qui Marte - tutto ok» : la sonda InSight è arrivata. Ecco la prima foto La diretta : Partita lo scorso 5 maggio, InSight è giunta sulla superficie di Marte. L’esultanza al centro di controllo di Pasadena. Studierà i terremoti e con una sonda scenderà a cinque metri nel sottosuolo