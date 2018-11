«La solitudine mi va bene» La rinascita di Jim Carrey

Il Bene Mio - il terremoto la solitudine e un segreto : Sergio Rubini resiliente e diversamente eroico : C’era una volta Provvidenza. Che ora non c’è più, spazzata via dal terremoto, sostituita a valle da “Nuova Provvidenza”, ma non è la stessa cosa. Lo sa Bene Elia, l’ultimo abitante del vecchio borgo, un resistente al di là della vita e della morte, oltre l’apocalisse e la fantascienza che celebra quel “the last man on Earth”. Elia sopravvive e si nutre della Memoria di Provvidenza, perché questo è Il Bene Mio. Ecco il titolo perfetto al secondo ...