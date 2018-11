La rivelazione di Alessandra Martines | «Sono single»

vanityfair

(Di martedì 27 novembre 2018) «. Io e Cyril Descours ci siamo lasciati». Ladi, 55 anni, negli studi di Domenica In ha lasciato Mara Venier a bocca aperta. Nessuno sapeva dell’addio tra l’attrice e ballerina, indimenticata interprete della serie Fantaghirò, e il marito di venti anni più giovane. E infatti la confessione è arrivata dopo un video che ripercorreva il loro amore e un’involontaria gaffe della Venier che ha commentato: «Complimenti, hai fatto un bell’acchiappo». Al che l’attrice ha precisato: «Non stiamo più insieme. E’ la prima volta che lo dico». I due si erano sposati nel 2008 e lei, a 49 anni, era diventata mamma di Hugo. Ora, al decimo anno di matrimonio, è arrivata la rottura: «Ma restiamo amici per amore di nostro figlio». Un bambino nato «in maniera naturale che è stato molto voluto, soprattutto da papà Cyril ma anche da me. Oggi Hugo ha ...