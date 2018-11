La Rai secondo Carlo Freccero

Nero a Metà : stasera il secondo appuntamento su Rai 1 : Vi aspetta il secondo appuntamento con la nuova fiction che vede Claudio Amendola nei panni del protagonista.

Formula Uno - Hamilton vince anche ad Abu Dhabi. Secondo Vettel - ritiro per Raikkonen : Lewis Hamilton chiude alla grandissima una stagione con i fiocchi: il pilota inglese della Mercedes vince anche l'ultimo gran premio della stagione ad Abu Dhabi e chiude così con undici successi su 21 gara in stagione. Il 33enne ha anche messo a segno il record di punti chiudendo con la bellezza di 408 punti. Secondo posto per la Ferrari di Sebastian Vettel, terzo posto per la Red Bull del giovane Max Verstappen. La gara è iniziata con il brutto ...

Avengers 4 : ecco quando uscirà il tRailer - secondo le teorie di un fan : Se la matematica è una scienza esatta, allora il redditor Ethaniopia potrebbe aver svelato che il primo trailer del prossimo film dei vendicatori verrà pubblicato a dicembre. Andiamo con ordine: il ...

F1 - GP Abu Dhabi 2018 : prove libere 3. Lewis Hamilton vola con le Hypersoft e precede Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel. Verstappen 4° a mezzo secondo : Ultima sessione di prove libere della stagione che va appannaggio del cinque volte campione iridato Lewis Hamilton (Mercedes), che si candida al ruolo di favorito assoluto in vista delle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi 2018. Il turno si è disputato in condizioni atmosferiche ideali, con una temperatura abbastanza alta che ha messo però in crisi gli pneumatici morbidi di diversi team di seconda fascia. Nel primo run Ferrari e Mercedes ...

Scoppio in fabbrica fuochi - morto anche secondo opeRaio : Lecce, 16 nov., Adnkronos, - E' morto nel reparto grandi ustionati dell'ospedale 'Perrino' di Brindisi Giovanni Rizzo, l'operaio di 43 anni rimasto gravemente ferito una settimana fa nell'esplosione ...

Nuova richiesta del FMI per aumento del prezzo del gas a Kiev secondo portale ucRaino - : L'Ucraina di concerto con il Fondo Monetario Internazionale dovrà aumentare il prezzo del gas per la popolazione di un ulteriore 40% nel 2019, scrive oggi il portale online locale "La verità economica"...

Rocco Schiavone 2 : il secondo appuntamento stasera su Rai 1 : Nuovo appuntamento stasera sul primo canale con la fiction che vede protagonista Marco Giallini nei panni del cinico poliziotto Rocco Schiavone.

DIRETTA/ Arezzo-Pontedera (risultato finale 2-0) streaming video Rai : gli aretini salgono al secondo posto! : DIRETTA Arezzo Pontedera: info streaming video e tv della partita, atteso posticipo della sesta giornata del girone A del Campionato della Serie C, oggi 15 ottobre.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 22:40:00 GMT)

Manovra - intesa su pace fiscale. Ci sarà un secondo decreto «taglia-scartoffie». Quota 100 da febbRaio : In corso il Consiglio dei ministri su decreto fiscale e il disegno di legge di bilancio 2019-2021. A copertura della legge di bilancio arriverà dal taglio delle pensioni d'oro un miliardo in tre anni mentre, a sorpresa, nasce un secondo decreto che scorpora dal dl fiscale norme su diversi temi. secondo i Cinque Stelle sarà un «taglia scartoffie e leggi inutili, con oltre 100 adempimenti in meno per le imprese». Pensioni, da febbraio ...

Italia-UcRaina - secondo tempo live (1-1) : Italia-Ucraina, secondo tempo live 1-1 82' Berardi crossa per Chiesa che si coordina ma la palla finisce alta 78' Ucraina ancora pericolosa, balla la difesa azzurra 77' CAMBIO ITALIA, entra Pellegrini per BarellaCAMBIO ITALIA, entra Berardi per Insigne 75' CAMBIO UCRAINA, entra Kravetz H. per Yaremchuk 74' Corner per l'Italia su una buona iniziativa di Chiesa sulla destra 72' CAMBIO UCRAINA, esce Konoplyanka per Petriak 70' Traversa per ...

Creed II - ecco il tRailer del secondo revival di Rocky : La sfida si ripete: sono passati 33 anni da quando il pugile sovietico Ivan Drago affrontò il mitico Rocky Balboa nella quarta pellicola della saga cinematografica dedicata al pugile americano. Ora a distanza di anni la sfida è destinata a ripetersi grazie a Creed II, la pellicola che funge da secondo sequel alla serie originale. In queste ore è stato diffuso un nuovo trailer che approfondisce ulteriormente questo rinnovato duello. Protagonista ...

Il programma sovranista della Rai - secondo Foa : Aveva già detto di sentirsi "orgoglioso ed emozionato per la nomina a presidente della Rai", aveva già ringraziato "il premier Conte, i vice premier Di Maio e Salvini, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giorgetti e il ministro Tria per la fiducia accordatami". Marcello Foa aveva già es

Tale e quale show - Carlo Conti imperatore in Rai : seconda puntata - secondo trionfo : Carlo Conti ha vinto anche con la seconda puntata di Tale e quale show la sfida degli ascolti. Il programma di Rai uno ha infatti registrato uno share del 21.8% pari a 4 milioni 217 mila ...