La Pernigotti non è in vendita e nemmeno il marchio

Pernigotti : "Marchio e società non sono in vendita" : MILANO - Pernigotti non è in vendita. Il chiarimento è arrivato all'indomani del vertice serale a Palazzo Chigi tra il governo e Toksoz, la società turca che possiede l'azienda italiana per cui ha ...

Azienda Pernigotti salva? Non ancora - ma c'è una speranza : Per una delle storiche aziende italiane di maggior successo, la Pernigotti, si apre una doppia speranza. Nelle scorse settimane la holding turca Toksz, che ha in portafoglio l'Azienda italiana, ha avviato la procedura per la chiusura dello stabilimento storico nell'alessandrino, giacché intenzionata a spostare la produzione addirittura in Turchia. L'incontro per salvare l'AziendaMa da ieri c'è una schiarita. L'incontro avvenuto tra il premier ...

Pernigotti - i lavoratori portano cioccolatini a Di Maio : «Se Novi chiude non saranno più così buoni» : Il tavolo sulla Pernigotti 'va avanti solo se viene la proprietà. Per questo il presidente del Consiglio in persona convocherà la proprietà turca alla presidenza del Consiglio'. Lo ha detto il ...

Mangereste dei cioccolatini Pernigotti che di italiano non hanno nulla? : Le speranze dei lavoratori dello storico stabilimento dolciario Pernigotti di Novi Ligure sono tutte rivolte alla riunione del tavolo tecnico convocato per giovedì prossimo al ministero dello Sviluppo ...