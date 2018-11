La Juventus vince 1-0 contro il Valencia | ottavi di Champions raggiunti

Pronostici Juventus-Valencia : Allegri deve assolutamente vincere : Juventus-Valencia, valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League, si giocherà questa sera, martedì 27 novembre 2018, all’Allianz Stadium alle 21.00. I bianconeri sono favoriti per la vittoria e i bookmakers prevedono come risultato più probabile il 2-0. Numeri e precedenti incontri Questa sera si giocherà la quinta giornata della fase a gironi di Champions League ed oltre alla Juventus sarà impegnata anche la Roma con il ...

Fiorentina - Pezzella : 'Juventus forte - proveremo a vincere con il gioco e facendo sempre di più. Ronaldo...' : Ronaldo ' Pezzella in vista di Fiorentina Juventus Germán Pezzella , centrocampista della Fiorentina ha parlato ai microfoni Sky Sport in vista della gara di campionato di sabato, il sentito match ...

Juventus-Valencia - Marcelino : 'Qui per vincere - non mi accontento del pari'. Neto : 'In bianconero non stavo bene' : Neto è poi intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: "Quella contro la Juve sarà una partita difficile, contro una squadra forte. Giocheremo su un campo difficile, ma abbiamo le nostre qualità e ...

Juventus - Allegri 'Vincere col Valencia per restare primi nel girone' : ... in mezzo abbiamo due belle partite di campionato', ha aggiunto il tecnico ai microfoni di Sky Sport. Inevitabile una domanda su Cristiano Ronaldo, che all'andata è stato espulso dopo pochi minuti: '...

Calcio - Champions League 2018-2019 : una Juventus obbligata a vincere ospita il Valencia : Torna la Champions League di Calcio, con la quarta giornata che è già pronta a dare verdetti importanti per quanto riguarda la fase a gironi. Nel Gruppo H all’Allianz Stadium di Torino va in scena la sfida fondamentale tra Juventus e Valencia, in programma mercoledì alle 21. I bianconeri, che nella Serie A stanno davvero dominando in lungo e in largo (già in fuga con 8 punti di vantaggio sul Napoli, prima delle inseguitrici), hanno avuto ...

Juventus - Dybala : 'Il Bayern non è tra i miei pensieri - voglio vincere tutto a Torino' : E' un Paulo Dybala raggiante quello che torna dall'impegno in nazionale con l'Argentina, dove ha realizzato il suo primo gol in Selecciòn, dopo 18 presenze. L'argentino ha rilasciato anche un'intervista al quotidiano tedesco Bild, nella quale smonta ogni suo possibile passaggio al Bayern Monaco. L'attaccante infatti è fermo nella sua convinzione di rimanere alla Juve, dove vuole ancora vincere tutto. Gli obiettivi dei bianconeri infatti sono ...

Tacconi : “La Juventus vincerà la Champions. Buffon? Ecco perché è andato via” : E’ un fiume in piena Stefano Tacconi. L’ex portiere della Juventus, che ci ha abituato sempre a parole non troppo tranquille, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Sportnews.eu. L’ex portiere ha innanzitutto risposto alle domande riguardo la Champions League, obiettivo dichiarato dalla Juventus e ha speso qualche parola anche su Cristiano Ronaldo: “E’ l’anno buono per […] L'articolo Tacconi: “La ...

Juventus - Paulo Dybala 'Cr7 un grande - possiamo vincere la Champions' : TORINO - Tre giorni di vacanza prima di tornare a correre ed allenarsi a ranghi ridotti, depauperati dagli impegni delle varie nazionali. La Juventus di Allegri è tornata ad allenarsi oggi pomeriggio ...

Calcio : Massimiliano Allegri vince la Panchina d’Oro. Il tecnico della Juventus precede Sarri e Simone Inzaghi : Costante come la sua Juventus. Massimiliano Allegri si aggiudica per la quarta volta in carriera la Panchina d’Oro. Il tecnico della Juventus ha vinto il premio riservato al miglior tecnico della precedente stagione nella Serie A di Calcio, precedendo l’ex allenatore del Napoli Maurizio Sarri, quest’anno alla guida del Chelsea, e l’attuale mister della Lazio Simone Inzaghi. Allegri ha ricevuto 17 preferenze contro le 8 ...

Juventus - Allegri vince la Panchina d'Oro : TORINO - Massimiliano Allegri ha vinto la Panchina d'Oro 2017-2018 per la serie A, il riconoscimento che viene assegnato dagli allenatori al miglior tecnico della stagione. Il tecnico della Juventus ...

Milan - Zapata pensa già alla Juventus : “sarebbe bello vincere con un gol di Higuain. CR7? Devastante” : Il difensore del Milan ha parlato del big match contro la Juventus, sottolineando come sarebbe esaltante battere i bianconeri con un gol di Higuain “La Juventus è una squadra forte, ha giocatori devastanti, è una squadra completa. E’ motivante giocare queste partite, bisogna essere coraggiosi“. Spada/LaPresse Così il difensore del Milan, Cristian Zapata, in merito al big match di domenica sera a San Siro contro i ...

Ascolti tv - Juventus – Manchester United vince con 6.2 milioni di telespettatori : La Champions League si aggiudica la gara degli Ascolti nel prime time del 7 novembre con 6.269.000 telespettatori (share 24.1%) per la partita Juventus-Manchester United su Rai1. L’incontro è stato anche l’evento televisivo più visto della giornata. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film con Naomi Watts ‘Diana-La storia segreta di Lady D‘ ha registrato 1.583.000 spettatori (share 7.3%), meno di ‘Rocco ...

Juventus - uno Stadium d'affetto per convincere Pogba : Ma, in fondo, il fatto che si parli con insistenza del ritorno del Polpo alla Juventus è proprio perché stenta a ricrearsi la giusta chimica fra il campione del mondo francese e quello che era stata ...

Juventus - Chiellini schietto e sincero dopo la sconfitta contro il Manchester United : “dovevamo vincere 3-0 - che ci serva da lezione” : Giorgio Chiellini dopo la sconfitta contro il Machester United di Mourinho all’Allianz Stadium scuote la squadra: le parole del difensore bianconero “L’abbiamo fatta grossa. Non puoi perdere una gara che meritavamo di vincere 3-0. Almeno il pari dovevamo portarlo a casa. Abbassiamo le ali, perché si capiva da due o tre partite che potesse succedere qualcosa del genere“. Così Giorgio Chiellini, dopo la sconfitta contro il ...