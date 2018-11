La Juve batte a fatica il Valencia e si qualifica agli ottavi di finale | Mandzukic non ...

Youth League - la Juventus batte il Valencia e passa il turno : TORINO - La Juventus supera l'ultimo scoglio, il Valencia , sconfitto per 2-0 a Vinovo grazie all'autogol di Huesca al 21' e le reti di Portanova , 41', e Nicolussi Caviglia , 93', e supera il girone ...

Juventus batte Spal e Cristiano Ronaldo è già nella storia bianconera : meglio di Inzaghi - Higuain e Trezeguet : Inzaghi, Higuain e Trezeguet spazzati via da Cristiano Ronaldo che entra di diritto nella storia della Juventus dopo la rete odierna contro la Spal La Juventus ha di fatto passeggiato in casa contro la Spal. Una gara vinta per 2-0, col risultato mai in discussione, unica nota amara l’infortunio di Alex Sandro che però non preoccupa più di tanto. I bianconeri hanno aperto i conti, gestito con sapienza l’incontro e poi sferrato ...

L’Uefa chiude all’ipotesi della Superlega e Agnelli ribatte : “Juve mai coinvolta” : La Superlega non s’ha da fare, l’Uefa ha ribadito la propria posizione per bocca del presidente Ceferin, Agnelli difende la posizione della Juventus “La Superlega è una sorta di fiction, un sogno, e non vedrà mai la luce“. Aleksander Ceferin esclude categoricamente la nascita di una nuova competizione dei grandi club europei in concorrenza con la Uefa, un progetto tornato d’attualità dopo le rivelazioni di ...

Sarri : "De Laurentiis? Addio un po' così. Questa Juventus si può battere" : Mi disse 'mi sto divertendo un mondo, tu?'. 'Anche io', gli risposi. Ecco, quando vivi queste situazioni, ti accorgi che sei arrivato al top'. Quattro mesi di calcio inglese: bilancio? 'I risultati e ...

Tonali Juventus - i bianconeri hanno un piano per battere la concorrenza : Tonali Juventus – Tutti pazzi per Sandro Tonali. È battaglia tra Juventus, Napoli, Inter, Roma e Milan. Una lotta senza quartiere tra tutte queste grandi società del calcio italiano per colui che viene considerato il nuovo Andrea Pirlo. È proprio così, sono alcuni giorni che questo giovane talentuoso centrocampista di proprietà del Brescia è finito […] L'articolo Tonali Juventus, i bianconeri hanno un piano per battere la concorrenza ...

Pogba sbatte la porta in faccia alla Juventus : niente ritorno in bianconero : Paul Pogba non sembra affatto intenzionato a lasciare il Manchester United nei prossimi mesi, le voci sulla Juventus sembrano essere infondate Paul Pogba non tornerà alla Juventus, né lascerà il Manchester United in estate. Questo quanto emerge dalle parole dello stesso centrocampista francese, il quale è stato intervistato da Inside United, rivista ufficiale del club inglese: “Quando sono tornato qui è stato bellissimo, ho sentito ...

Mandzukic-CR7 - la Juve batte il Milan 2-0 : Higuain sbaglia un rigore - poi viene espulso : Partita segnata però soprattutto da Higuain, che nel primo tempo sbaglia un rigore deviato da Szczesny sul palo, poi viene espulso nella ripresa

Inter - Zanetti mette la Juventus nel mirino : 'Squadra forte - ma possiamo batterla' : Orgoglio Zanetti: all'incontro con i tifosi organizzato a Nanchino da Suning, il vicepresidente carica l'Inter esaltando la forza dei suoi nel confronto con la capolista. Il 7 dicembre ci sarà la ...

