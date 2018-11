La fiducia al decreto sicurezza passa tra defezioni e rabbia del M5s

La Camera vota sì alla fiducia sul decreto sicurezza : Roma, 27 nov., askanews, - La Camera dei Deputati ha approvato la fiducia posta sul "decreto Salvini" su sicurezza e immigrazione con 336 sì."Esprimo una enorme soddisfazione, non da ministro, ma da ...

Decreto Sicurezza - ok alla fiducia alla Camera : 336 sì - 249 no. Salvini : “La legge porterà più ordine nelle città” : La Camera ha votato la fiducia al governo Conte posta sul Decreto legge Sicurezza e immigrazione. Hanno votato sì 336 deputati, mentre i no sono stati 249. Nessuno dei 585 presenti (tutti partecipanti al voto) si è astenuto. Indicativamente si sono schierati a favore del Decreto M5s e Lega; contrari tutti gli altri gruppi di opposizione, di sinistra e di destra. Il gruppo Maie – che finora ha sempre votato la fiducia all’esecutivo ...

Decreto sicurezza - la Camera conferma la fiducia al governo - : Passa con 336 voti a favore e 249 contrari. Dopo il voto l'Assemblea passa all'esame dei circa 140 ordini del giorno al testo, in gran parte presentati da Pd e Leu

Decreto sicurezza - dalla Camera arriva il via libera alla fiducia : La Camera dei deputati ha dato il via libera alla fiducia sul Decreto sicurezza, fortemente voluto dal leader leghista e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini. Ora dovranno essere discussi i 146 ordini del giorno presentati dall'opposizione, con l'alta probabilità che l'approvazione del testo slitti a domani o a giovedì.Continua a leggere

Decreto Sicurezza - diretta dalla Camera : al via il voto di fiducia. Molinari (Lega) : “Il nostro sì con rabbia ed orgoglio” : E’ in corso alla Camera la chiama per il voto di fiducia posto dal governo Conte sul Decreto legge Sicurezza. Durante le dichiarazioni di voto è stato espresso voto favorevole da M5s e Lega e voto contrario tutti gli altri gruppi all’opposizione, anche se per motivi diversi. Il gruppo Maie – che finora ha sempre votato la fiducia all’esecutivo – ha lasciato libertà di voto. A seguire il dibattito anche il ministro ...

Decreto Sicurezza - diretta dalla Camera : al via le dichiarazioni di voto sulla fiducia : Al via nell’Aula della Camera il dibattito sulla fiducia che il governo ha posto sul Decreto legge Sicurezza. La votazione avrà inizio alle 17.10, come deciso dalla Conferenza dei capigruppo. A quanto si apprende in Transatlantico, dopo la fiducia la seduta di oggi potrebbe proseguire fino alla fine dell’esame degli ordini del giorno (un centinaio) al testo, in maniera da giungere al voto finale nella giornata di domani. In Aula, a seguire il ...

La fiducia sul decreto sicurezza e i tagli di General Motors : DALL'ITALIA Confermata in appello la confisca di 49 milioni alla Lega. I giudici di Genova hanno condannato Umberto Bossi e Francesco Belsito rispettivamente a un anno e dieci mesi e tre anni e nove mesi. Ridurre il deficit non è una marcia indietro ma è un’avanzata, ha detto il vicepremier Matt

Il paradosso M5s. La fronda grillina voterà la fiducia ma spera che il decreto Sicurezza venga bocciato dalla Consulta : La discussione a tratti diventa paradossale. Ecco cosa si sente esclamare in Aula: "Manteniamo delle perplessità sul decreto Sicurezza. Il dibattito sull'immigrazione è preoccupante. Tocca alla Consulta garantire un equilibrio". Non sono parole che arrivano dai banchi dell'opposizione bensì da quelli del Movimento 5 Stelle. O almeno, da quella fronda grillina che si appresta a votare la fiducia ma che conserva la speranza ...

Decreto sicurezza - il Governo pone la fiducia. Salvini : "Così o non diventa legge" : Dopo il Senato, anche alla Camera serve il voto 'blindato'. E come contrappeso questa settimana andrà avanti il ddl Anticorruzione

Il governo pone la fiducia sul decreto sicurezza : "A nome del governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia" sul decreto sicurezza. Lo ha detto in Aula alla Camera il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, dopo che l'Assemblea aveva approvato a maggioranza l'interruzione anticipata della discussione generale. Le parole di Fraccaro sono state accolte dalle proteste delle opposizioni, soprattutto il Pd, e dagli applausi ...

Decreto Sicurezza verso la fiducia. Deputata M5s : “Resto perplessa - avrei voluto discutere modifiche” : Il Decreto Sicurezza va verso l’approvazione finale a Montecitorio. Questa mattina è iniziata la discussione generale del provvedimento, sul quale molto probabilmente verrà messa la fiducia oggi e il voto a quel punto sarà il 27 novembre. In Aula si è presentato per qualche ora anche il ministro dell’Interno Matteo Salvini, tra i principali sostenitori del provvedimento. Se ne è andato in tarda mattina per presenziare alla ...

Decreto sicurezza - verso la fiducia alla Camera - : Il Decreto sicurezza interviene sul diritto d'asilo, sulla lotta al terrorismo e sulla battaglia contro la criminalità organizzata. Per questo sono previste risorse aggiuntive per le forze dell'ordine.

Il voto sul decreto sicurezza potrebbe essere la prima fiducia del governo Conte : Un iter parlamentare complicato e spesso in salita; tensioni all'interno del governo; fibrillazioni e malumori tra i 5 stelle destinati ad infrangersi contro il muro innalzato da Matteo Salvini, che non ha concesso alcun passo indietro agli alleati. È la cornice che accompagna il via libera definitivo al decreto sicurezza, provvedimento bandiera della Lega giunto all'ultimo giro di boa in zona Cesarini: ...

Decreto sicurezza - i ribelli M5S ritirano gli emendamenti. Salvini : lunedì voto di fiducia : Alla fine i ribelli M5S hanno deciso di fare marcia indietro sugli emendamenti al dl sicurezza con cui hanno cercato di aprire le maglie della protezione speciale di alcune categorie di migranti,...