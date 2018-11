La fake news sul caso Di Maio | L' operaio era candidato con il Pd

Roberto Burioni combatte le fake news con un nuovo strumento : ... negano i benefici dei vaccini, ecc Ora, Burioni, virologo dell'Ospedale San Raffaele di Milano, oltre alla sua pagina Facebook, aggiunge un'altra lodevole iniziativa a favore della scienza. Si ...

Doktor fakestein night : una serata per difendersi dalle fake news : Doktor fakenstein è il nome di un insieme di corsi formativi e laboratori creativi dedicati alle più varie e diverse discipline scienza, fotografia, video, scrittura, giornalismo, teatro " tenuti ...

Non solo vaccini : Burioni lancia un sito contro le fake news : Non solo vaccini. L’immunologo e virologo Roberto Burioni, divulgatore scientifico paladino delle vaccinazioni, lancia il sito anti-bufale Medical facts (www.medicalfacts.it), “per rendere più facile la consultazione e la ricerca degli argomenti e per avere a disposizione uno spazio che su questa pagina sarebbe impossibile ricavare”. A raccontare la gestazione del sito è l’esperto, sulla sua pagina Facebook. “Circa ...

Aquarius - la fake news dell'untore : Tutti noi, indipendentemente dal nostro andamento scolastico, abbiamo dato almeno un'occhiata sui banchi di scuola ai "Promessi Sposi" di Alessandro Manzoni. Per questo non può sfuggire a nessuno l'immaginario della fake news dell'untore. Eppure, tra le righe delle accuse inaccurate e fuorvianti che ci sono piovute addosso negli ultimi giorni, questa è la più grave e infamante.Tralasciando che gli operatori di Medici Senza ...

Informazione sicura : caccia alle fake news con il progetto Fandango : Per esercitare il modello, il progetto ha preso in esame notizie particolarmente calde e complesse quali il cambiamento climatico, l'emigrazione e la politica europea che, nella cronaca attuale, ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : è vero che in Campania servono nuovi inceneritori? : E’ vero che a Bari una bambina figlia di genitori “no vax” ha contagiato come gli untori altri bambini e adulti della sua gravissima infezione? E’ vero che a Napoli e in Campania per superare emergenza improvvisamente manifestatasi sui rifiuti ci vogliono nuovi inceneritori che, come dice Matteo Salvini, non inquinano e producono invece ricchezza oltreché salute e ambiente? E’ vero che la riforma del governo sulle ...

Aumenta la diffusione delle fake news a carattere divisivo e a forte impatto emotivo. Rapporto Agcom : il 57% dei contenuti falsi riguarda ... : 'Si tratta spiega l'Agcom nel Rapporto di tematiche che presentano un forte impatto emotivo, possono risultare divisive e spesso, come nel caso delle notizie su scienza e tecnologia, non vengono ...

In Italia le fake news hanno più visibilità delle notizie vere : (Foto: Pixabay) L’Autorità garante per le comunicazioni (Agcom) ha pubblicato il 23 novembre uno studio su informazione e fake news. Il report sull’esito dell’indagine conoscitiva su “piattaforme digitali e sistema dell’informazione” ha lo scopo di delineare gli scenari che caratterizzano il sistema con cui le persone si informano in Italia L’indagine è stata fatta su milioni di dati provenienti da più di 1.800 fonti di informazione ...

Monito dell'Europa sui vaccini in Italia - il commissario alla sanità attacca : basta fake news - salvate la vita dei bambini : 'E assolutamente inutile, avverte Andriukaitis, avere dibattiti infiniti. Abbiamo bisogno di azioni e se c'è un'epidemia si devono usare gli strumenti più efficaci' -