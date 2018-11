La diretta di Wired Trends sulla tecnologia

La diretta di Wired Trends 2019 sul lavoro : Tornano anche quest’anno i Wired Trends , per scoprire cosa ci aspetta nel 2019 . La Quarta rivoluzione industriale, insieme a una presenza sempre maggiore dell’intelligenza artificiale e delle soft skill, continuerà il prossimo anno: nuovi lavori emergeranno cambiando per sempre il volto di interi settori. Dalle 9:00 alle 11:30, sul palco del Milano Luiss Hub, per raccontare le parole del 2019 in ambito laboro si alterneranno i seguenti ospiti, ...

La diretta del Wired Next Fest 2018 da Firenze : Clicca sull’immagine per seguire il Wired Next Fest 2018 in diretta Qui tutto il programma The post La diretta del Wired Next Fest 2018 da Firenze appeared first on Wired.