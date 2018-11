La dignità dei giornalisti

Dati occupazione - aumento dei contratti stabili merito del dl dignità ? “Difficile - i veri effetti si vedranno nei prossimi mesi” : Secondo i Dati Istat ad agosto i contratti a tempo indeterminato sono aumentati di 50mila unità rispetto al mese precedente. Un segnale significativo, il primo di un’inversione di tendenza o un effetto transitorio dovuto a una serie di circostanze, vedi la situazione di incertezza che ha preceduto l’entrata in vigore del decreto Conte? Ilfattoquotidiano.it lo ha chiesto a Michele Tiraboschi, giuslavorista e direttore del centro studi sul Lavoro ...

Decreto dignità + Flat tax = Boom di finte partite Iva. L'allarme dei direttori del personale : Il combinato disposto di Flat tax per le partite Iva e Decreto Dignità rischia di produrre un effetto imprevisto: rendere il lavoro ancora più precario compensandolo, forse e solo in parte, da un lieve incremento salariale. Come? Producendo un Boom di "finti" lavoratori autonomi. È L'allarme lanciato dall'Associazione italiana dei direttori del personale, le figure manageriali che all'interno delle aziende svolgono, tra le ...