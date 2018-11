La Corte di Strasburgo non si pronuncia e chiude il caso Berlusconi senza sentenza

Berlusconi - la Corte di Strasburgo chiude il caso senza emettere sentenza : La Grand Chamber della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha deciso, a maggioranza, di archiviare, tecnicamente di cancellare dal ruolo, il ricorso presentato nel settembre del 2013 dall'ex...

Berlusconi - la Corte di Strasburgo chiude il ricorso sulla legge Severino senza sentenza : Il caso è chiuso, senza sentenza. La corte di Strasburgo ha accolto la richiesta di Silvio Berlusconi di non emettere il giudizio, chiudendo in questo modo il ricorso contro l'applicazione della legge Severino che era costata all'ex premier l'impossibilità di candidarsi alle elezioni politiche. Non si saprà mai, dunque, se se obbligando Silvio Berlusconi a lasciare il suo seggio in Senato nel 2013 e impedendogli di ...

