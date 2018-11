La commissione | il governo e una trattativa piccola piccola

Manovra - tempi stretti in commissione mentre proseguono colloqui governo : La Manovra è al vaglio della commissione Bilancio della Camera , che dovrà prendere in esame gli oltre 700 emendamenti agli articoli che vanno dal 2 al 22, tenendo in considerazione prima di tutto ...

Export armi : governo deve continuare a decidere - commissione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Video : Governo rispedisce manovra alla commissione - borsa in fibrillazione : Questo tuttavia non allontana il rischio per la borsa e per i Btp, i mercati sanno fare i conti e sanno che la politica e' una cosa, un'altra sono i numeri. Probabile quindi il proseguimento del calo ...

Dl Genova - governo battuto in commissione con due ribelli M5s : "No a condono Ischia" | Di Maio : "Decreto passerà - De Falco-Nugnes sotto procedura probiviri" : La modifica all'articolo 25 è stato approvato con al voto favorevole del senatore M5s Gregorio De Falco e l'astensione della pentastellata Nugnes.

Dl Genova - governo battuto in commissione | Dissidenti M5s con Pd e Fi : "No a condono Ischia" : La modifica all'articolo 25 è stato approvato con al voto favorevole del senatore M5s Gregorio De Falco e l'astensione della pentastellata Nugnes

Dl Genova - Governo battuto in commissione Senato su condono Ischia : Roma, 13 nov., askanews, - Governo battuto nelle commissioni Ambiente e Lavori pubblici del Senato, che stanno esaminando il decreto Genova. L'emendamento proposto da Urania Papatheu di Forza Italia è ...

Oggi il governo deve rispondere alla commissione Europea : Bisogna decidere se fare qualche concessione sulla legge di bilancio o decidere di tenerla così com'è: la decisione arriverà entro sera

Manovra 2019 : il governo risponde alla commissione Ue : Il ministro dell'economia Giovanni Tria, spiegano fonti di stampa, vorrebbe scrivere nella Manovra una previsione di crescita inferiore all'1,5% e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini si ...

I numeri della commissione svelano la truffa e i danni del governo gialloverde : Milano. La Commissione europea ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita dell'economia italiana per il 2018 (dall'1,3 per cento a 1,1 per cento) e ritoccato al rialzo quelle per il 2019 (dall'1,1 per cento all'1,2 per cento) e per il 2020 (all'1,3 per cento). Nel complesso l'Italia si conferm

Manovra - per commissione Ue governo troppo ottimista su crescita. Debito e deficit rivisti al rialzo : Se non altro, per non voler dare addosso troppo all'Italia, per il fatto che, complice anche la guerra commerciale lanciata da Donald Trump, è la stessa economia globale a riportare un rallentamento.

Prescrizione - sfiorata rissa in commissione. Opposizioni : “Voto nullo”. E Forza Italia occupa i banchi del governo : Prima, in Commissione Affari costituzionali e Giustizia, il voto di Lega e M5s a favore dell’allargamento del ddl anticorruzione alla Prescrizione, con le Opposizioni che hanno denunciato la “mancanza di voto, perché eravamo tutti in piedi” e la rissa sfiorata tra i deputati, che ha reso necessario l’intervento dei commessi per sedare gli animi. Poi, alla Camera, lo scontro che si è protratto tra la presidente della ...

Manovra - la commissione Ue corregge al ribasso le stime del governo : “Italia ultima per crescita nel 2019” : Secondo Bruxelles i piani di crescita contenuti nella Manovra del governo italiano sono sin troppo ottimistici. È quello che emerge dalle previsioni d’autunno della Commissione Ue, secondo cui l’Italia si conferma ultima per crescita in tutta Europa sia per il 2018 che per il 2019 e il 2020. Con l’1,1% del nostro Paese, quest’anno persino la Gran Bretagna, nonostante le difficoltà legate alla Brexit, è riuscita a fare meglio, con ...

Trasporto pubblico regionale - II e IV commissione riunite in seduta congiunta. Dal Governo si darà seguito alle coperture finanziarie per l'... : Palermo, 06/11/2018: Alla presenza dell'Assessore regionale per l'economia, on. Gaetano Armao, dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, on. Marco Falcone e dei rappresentanti ...

commissione Ue boccia la manovra : il governo ha 3 settimane per cambiarla : Per la prima volta Bruxelles rimanda la mittente il Documento programmatico di bilancio. 'Non adempie agli impegni assunti' spiegano Moscovici e Dombrovskis. L'Italia ora rischia una procedura d'...