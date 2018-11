La cometa di Natale | visibile in un te

Preparate i binocoli. La cometa di Natale è già visibile : (foto: Rolando Ligustri, Uai) Natale sta arrivando e con lui anche alberi, luci, e stelle di Natale. Piantine a parte, infatti, a fare la sua comparsa nei nostri cieli è la cometa di Natale, la 46P/Wirtanen, e che già in questi giorni è ammirabile ad occhio nudo, anche dall’Italia: ad annunciarlo è il suo stesso profilo Twitter, che in un post spiega come ormai la cometa sia a poco più di 21 milioni di chilometri dalla Terra, brillando ...

Preparate i binocoli. La cometa di Natale è già visibile : (foto: Rolando Ligustri, Uai) Natale sta arrivando e con lui anche alberi, luci, e stelle di Natale. Piantine a parte, infatti, a fare la sua comparsa nei nostri cieli è la cometa di Natale, la 46P/Wirtanen, e che già in questi giorni è ammirabile ad occhio nudo, anche dall’Italia: ad annunciarlo è il suo stesso profilo Twitter, che in un post spiega come ormai la cometa sia a poco più di 21 milioni di chilometri dalla Terra, brillando ...

Arriva la “cometa di Natale” : è già visibile ad occhio nudo - un assaggio prima del “passaggio ravvicinato” : La “cometa di Natale” 46P/Wirtanen risplende già nel cielo di fine novembre: un assaggio prima del 16 dicembre, quando passerà a soli 11,5 milioni di km dalla Terra. Il prossimo 12 dicembre raggiungerà invece il perielio, il punto più vicino al Sole lungo la sua orbita. La cometa è relativamente giovane: è stata scoperta nel 1948 dall’astronomo Carl A. Wirtanen e ha un periodo di 5 anni (ogni 5 anni si avvicina al Sole, ...

Arriva la 'cometa di Natale' : la 46P/Wirtanen sarà visibile anche ad occhio nudo : Sono passati 5 anni dal clamoroso 'buco nell'acqua' della cometa ISON , la quale si prospettava diventare uno dei più grandi spettacoli astronomici del secolo visto che avrebbe potuto solcare i cieli della Terra proprio durante le festività di Natale. Ecco, tutto questo non si è mai verificato : la cometa ISON purtroppo non ...

Arriva la "cometa di Natale" : la 46P/Wirtanen sara' visibile anche ad occhio nudo : Sono passati 5 anni dal clamoroso "buco nell'acqua" della cometa ISON, la quale si prospettava diventare uno dei più grandi spettacoli astronomici del secolo visto che avrebbe potuto solcare i cieli...

La cometa di Natale è già visibile dalla Terra : SkyView Free, iOS/Android, gratis (versione Explore a pagamento)SkyMap, Android, gratisNight Sky, iOS, gratis (acquisti in-app)Night Sky Lite, Android, gratis (versione completa a pagamento)NASA, iOS/Android, gratisStar Walk 2 Free, iOS/Android, gratis (versione completa a pagamento)Star Tracker Lite, iOS/Android, gratisStar Chart, iOS/Android, gratisISS Detector, iOS/Android, gratis (con acquisti in-app)Costellazioni dello zodiaco, iOS, gratisÈ ...

Prima della cometa di Natale passerà la Machholz-Fujikawa-Iwamoto - appena scoperta : New York, 13 novembre 2018 - Prima della cometa di Natale passerà la Machholz-Fujikawa-Iwamoto , C/2018 V1,, appena scoperta. La cometa in questione negli ultimi giorni è diventata molto brillante e ...

Arriva la cometa di Natale 2018 : visibile a occhio nudo a dicembre : Sarà visibile il 12 dicembre la cometa di Natale, la 46P/Wirtanen, che passerà a soli 11,5 milioni di chilometri dalla Terra. Scatta la prima foto.

In arrivo la cometa di Natale - ha una coda due volte più grande della Luna : La magia del Natale sarà resa ancor più suggestiva dall'arrivo di una cometa che, il prossimo 16 dicembre, sarà tanto vicina alla Terra da poter essere vista a occhio nudo, appena 11,5 milioni di ...

La cometa di Natale è già arrivata : La cometa 46P/Wirtanen è tornata a solcare il nostro firmamento e, anche se a novembre orbita troppo bassa all’orizzonte, presto sarà visibile nelle più romantiche stellate di dicembre. C’è solo da scegliere il vino e la compagnia giusta per celebrare il passaggio della stella, scoperta fotograficamente nel 1948 dall’astronomo statunitense Carl Alvar Wirtanen, che ha un periodo orbitale di 5,44 anni. L’ultima volta è passata vicino alla Terra ...

La cometa di Natale è già arrivata : La Cometa 46P/Wirtanen è tornata a solcare il nostro firmamento e, anche se a novembre orbita troppo bassa all’orizzonte, presto sarà visibile nelle più romantiche stellate di dicembre. C’è solo da scegliere il vino e la compagnia giusta per celebrare il passaggio della stella, scoperta fotograficamente nel 1948 dall’astronomo statunitense Carl Alvar Wirtanen, che ha un periodo orbitale di 5,44 anni. L’ultima volta è passata vicino alla Terra ...

Ecco la prima immagine della cometa di Natale - con una coda due volte più grande della Luna - : 46P/Wirtanen sarà visibile anche a occhio nudo per tutto dicembre. Ecco il primo scatto ottenuto da Rolando Ligustri dell'Unione astrofili italiani , Uai,

Ecco la prima immagine della cometa di Natale (con una coda due volte più grande della Luna) : (foto: Rodolfo Ligustri, Uai) Quest’anno ad accrescere la poesia del periodo natalizio ci sarà anche la stella cometa. La cometa (no, non è una stella) 46P/Wirtanen si sta avvicinando sempre di più al Sole, e raggiungerà il perielio (il punto di massima vicinanza) il 12 dicembre. Sarà così estremamente luminosa e con la sua chioma apparirà grande il doppio della Luna. Dovrebbe dunque essere facilmente avvistabile a occhio nudo, a patto che ci si ...

Il primo scatto della cometa di Natale : Gli esperti dell'Unione Astrofili Italiani è riuscita a fotografare la cometa 46P/Wirtanen. Il prossimo 12 dicembre potrà...