La Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP di nuovo protagonista da McDonald’s

(Di martedì 27 novembre 2018) Best seller del 2018 con 6 milioni di hamburger venduti, My Selection BBQ, il panino con salsa a base didiIGP e Aceto Balsamico di Modena IGP, sarà presente anche nella seconda edizione di My Selection, la linea di hamburger premium creati dae selezionati da Joe Bastianich.Ad accompagnarlo, due nuove ricette: My Selection Smoky, con Scamorza affumicata prodotta con latte 100% italiano e My Selection Chicken con Speck Alto Adige IGP e Fontina DOP. I panini saranno disponibili in tutti i ristorantia partire dal primo gennaio 2019.Dopo i 15.000 chili didiIGP utilizzati nel 2018, saranno circa 27.000 i chili di materia prima che verranno acquistati per il 2019. LadiIGP sarà ancora una volta abbinata all’Aceto Balsamico di Modena IGP in una salsa che esalterà il gusto di un ...