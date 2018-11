La Castelli contro Bruxelles | Vediamo se ci chiedono un rene o di più

Mutui - che cosa dice il grafico del Sole citato da Castelli contro Padoan : L’esponente 5stelle ha citato un grafico pubblicato da Il Sole 24 Ore nella polemica con Padoan sui Mutui. Ma l’articolo non sostiene la sua tesi...

Questo lo dice lei. Il senso di Castelli contro Padoan : Roma. E’ come una formula magica per sfuggire dalla realtà, un abracadabra che strega l’interlocutore. E per capire la potenza del suo effetto basta vedere la faccia pietrificata di Pier Carlo Padoan dopo che è stato colpito dal simsalabim dell’incantatrice grillina di numeri Laura Castelli: “Questo

Tav - la base M5s contro la sindaca. Incontro segreto Castelli-Ilotte : C'è un grillismo di lotta e uno di governo. Il primo vuole scendere in piazza con i No Tav l'8 dicembre , così come ha detto di voler fare, a titolo personale, pure il vicesindaco Guido Montanari, , l'...

REDDITO DI CITTADINANZA/ Ultime notizie - Di Maio “6 anni per furbi" : Castelli - "controlli su proprietà" : REDDITO di CITTADINANZA, guerra sui fondi: Salvini, "cifre per 8 miliardi" ma Di Maio smentisce, "no, sono 10". Sfida Lega-M5s su come attuare la misura anti-povertà(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 15:28:00 GMT)

Reddito di cittadinanza - Castelli - M5s - : controlli con banche dati e 6 anni di carcere per chi truffa : "In Manovra nessuna marchetta" - Per quanto riguarda la legge di bilancio il sottosegretario all'Economia, intervistata dal Corriere della Sera, ribadisce che "questo governo garantisce zero ...

Reddito di cittadinanza - Castelli - M5s - : controlli con banche dati e 6 anni di carcere per chi truffa : "Sul Reddito di cittadinanza ci saranno controlli a monte incrociando le banche dati". Lo afferma il sottosegretario all'economia, Laura Castelli . "Chi truffa avrà 6 anni di carcere - spiega ancora - i controlli verranno fatti a monte per vedere se quel nucleo familiare ha diritto al Reddito di cittadinanza. Lo si farà ...