La Carrarese dei ' vecchi' vola | la Juve U23 crolla | è la fine delle squadre B?

DIRETTA/ Carrarese Novara (risultato finale 4-2) streaming video e tv : dominio toscano al dei Marmi! : DIRETTA Carrarese Novara streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per la 6^ giornata di Serie C, girone A (oggi 14 ottobre)(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 16:21:00 GMT)

Serie C - Carrarese-Juventus Under 23 : la probabile formazione dei bianconeri : Continua il programma del campionato di Serie C, nel posticipo in campo la Juventus Under 23 che dovrà vedersela sul difficile campo della Carrarese. Per i bianconeri brutto esordio con la sconfitta in casa contro l’Alessandria, adesso si cerca il riscatto nella secondo giornata. Ecco la formazione della Juventus. JUVENTUS B (3-5-2): 1 Del Favero; 19 Morelli, 2 Andersson, 24 Coccolo; 17 Zanimacchia, 7 Emmanuello, 21 Fernandes, 8 ...